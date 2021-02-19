Дайте свободу и будьте рядом: психолог рассказала, как уберечь ребенка от опасности в интернете

Волна самоубийств и ужасных отравлений за последние недели всколыхнула родителей и психологов. Есть данные, что причиной таких поступков среди подростков стали опасные группы в интернете и видео в соцсетях.

Детский психолог Елена Погорелова рассказала в комментарии для РБК-Украина, почему дети даже из абсолютно нормальных семей подпадают под влияние опасных кураторов в соцсетях и как обезопасить их от беды.

Что не так с подростками?

Она пояснила, что в подростковом возрасте дети непредсказуемы и очень хотят самоутверждения в коллективе. Это приводит к странным поступкам и отсутствию страха там, где он должен быть.

"Подростки непредсказуемы, им свойственно совершать неожиданные поступки и проявлять неопределенность. В подростковом возрасте ведущей является деятельность общения со сверстниками, оно направлено на самоутверждение в коллективе. Также в этот период происходит осознание себя, своего предназначения – это обеспечивает целостность личности подростка. В силу своего развития подросткам еще трудно прогнозировать последствия своих действий и довольно часто они опираются на свои эмоции и живут в противоречивом мире своих переживаний", - объяснила психолог и добавила, что есть много факторов, которые влияют на уязвимость ребенка:

негативный образ себя и своего тела

трудности в общении с родителями и сверстниками

невозможность найти свою референтную группу

уязвимость

неуспеваемость в учебе

буллинг в школе

"Все это приводит подростков к депрессивному настроению и дети все больше уходят в сеть Интернет, создавая "параллельную реальность", меняя реальный мир на виртуальный", - говорит специалист

Почему дети начинают играть и "Синий кит" и подобные смертельные игрушки

Особенно опасными становятся такие игры, как "Синий кит", ведь они носят в себе таинственный характер и непредсказуемость, а это привлекает подростков.

"Также, во все времена у подростков была и есть потребность в принадлежности к определенной группе, в общении со сверстниками, потребность в принятии и понимании. Неудовлетворенные потребности, ощущение внутренней "пустоты", ощущение одиночества, низкая самооценка, сложные отношения в семье влияют на поиск ребенком подобных "групп смерти", где они на первоначальном этапе игры получают поддержку, признание, понимание того, что они не сами, чувствуют принадлежность к группе. С детьми общаются, спрашивают об их проблемах и выслушивают, таким образом формируя доверие", - добавляет психолог.

Она пояснила, что самоповреждения (порезы на коже) – это способ переключиться с эмоциональных переживаний на телесные, заменить душевную боль на физическую. А именно такие вещи и является одним из заданий в опасных играх.

"Из-за нехватки общения в реальной жизни, потребности в близости - подростки готовы рассказывать о себе разную информацию в социальных сетях, о своем эмоциональном состоянии, переживаниях, конфликтах с окружающими, о своем нежелании жить. Они могут даже раскрывать информацию о своем жилище и место своего пребывания", - отмечает специалист.

Детский психолог Елена Погорелова

Как уберечь ребенка?

Психолог объяснила, что в первую очередь нужно строить с ребенком доверительные отношения, обеспечивать ощущение опоры, поддерживать ребенка. Интересоваться его интересами, не только тем, что связано с обучением, но и делиться своим, больше разговаривать, слушать его.