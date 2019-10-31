Хэллоуин: что нельзя делать в День всех святых

Хэллоуин отмечается 31 октября и с каждым годом становится в Украине все популярнее, хотя традиционным является только для всех англоязычных стран, а распространился по миру из Ирландии и Шотландии и назывался Самайн. Этот мистический и загадочный праздник с мрачной философией сегодня принято отмечать весело и разгульно, устраивая маскарады с играми, ходить по домам и просить сладости. Тем не менее, отголоски древних обычаев до сих пор отражаются в виде строгих правил и запретов, которые в наше время мало кто рискует нарушать, помня о жуткой тематике праздника.

Что нужно делать, чтобы не навлечь на себя беду в Хэллоуин - читайте на Styler.

История праздника Хэллоуин начинается еще с дохристианских времен, и принято его отмечать в канун Дня всех святых. Так, Самайн праздновался всеми народами Британских островов и прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным. Тогда кельты делили год на две поры - лето и зиму, и с наступлением Самайна начинался именно холодный, "темный" сезон. Со временем праздник превратился в культ почитания языческого бога смерти Самхэйна.

В дохристианской Европе ночью 1 ноября почитали божество смерти (Фото: pixabay.com/Pexels)

Нужно сказать, что восприятие Самайна как темного языческого праздника, связанного с мертвыми, обязано своим появлением христианским монахам X-XI веков. Священники писали о нем спустя примерно два столетия после утверждения Дня всех святых - All-Hallows-Even - и примерно через 400 лет после принятия Ирландией христианства. Он постепенно заместил Самайн благодаря взаимопроникновению гэльских традиций и католических обрядов и сформировал первые зачатки будущего Хэллоуина.

Церковь пыталась искоренить языческие обряды и установила День всех святых (Фото: pixabay.com//PublicDomainPictures)

Что нельзя делать в Хэллоуин: традиции и правила

Примерно в XVI веке сложилась традиция гайзинга - выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Сегодня дети и даже взрослые наряжаются нечистью и выпрашивают деньги или вкусности с шутливой угрозой "Trick-or-treat" (сладость или гадость). А вот несколько столетий назад в праздник у дверей богачей толпились бродяги, выпрашивая "духовные пирожки" в обмен на молитву за умерших.

Отказывать им считалось дурной приметой - верили, что за жадность можно горько поплатиться и навлечь на себя серьезные несчастья.

На Хэллоуин дети выпрашивают сладости (Фото: pixabay.com/HummingbirdAVL)

Неизменный атрибут современного Хэллоуина - тыква со свечой внутри или "светильник Джека" - также достался "в наследство" от традиций древних кельтов. Так, в период трех первых ноябрьских дней крестьяне бурно праздновали окончание полевых работ и зажигали зимний очаг. В ночь Самайна разводили высокие костры, жрецы приносили жертвы и гадали на будущее, поминали умерших. Духи в ночь праздника бродили по земле и забирали с собой людей, которые нарушали законы праведной жизни (гейсы). Вход в дом защищали специальными оберегами - это были фонари вырезанные из овощей, как сейчас тыква на Хэллоуин. Если их не изготовить, то потусторонние силы могли забрать человека в мир мертвых.

Кроме того, чтобы обмануть нечистую силу и избежать угрозы быть пойманным, в Самайн наряжались в шкуры животных. Такая традиция нашла отражение сегодня в популярных маскарадах, когда люди одевают костюмы ведьм, зомби, вампиров и прочей жути.

Есть еще один запрет, связанный со "светильником Джека" - ни в коем случае нельзя ломать, выбрасывать тыквы или тушить свечи в них в праздничный вечер. В противном случае злые духи могут жестоко отомстить и наказать нарушителя травмами или даже гибелью.

Празднование Хэллоуина не обходится без тыквы (Фото: pixabay.com/hzv_westfalen_de)

По легедне, хэллоуинская тыква получила свое название в честь пьяницы Джека, которого за проделки и обман самого Дьявола не пустили ни в ад, ни в рай, и он вынужден был скитаться в темноте с лучинкой пламени в ожидании Судного дня. Кроме того верили, что эти фонари отпугивали нечить от дома.