Хэллоуин 2019: главные "черти" украинской политики

Три главных "черта" украинской политики (Коллаж РБК-Украина)

Кого украинцы в 2019 году называли "чертом" читайте в подборке Styler

Приближается праздник Хэллоуин 2019. Как известно, это современный международный праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, и связан он со всякой нечистью. Люди переодеваются в страшные костюмы, среди которых и популярный наряд черта. Мы решили вспомнить, кто же из политиков в Украине за последний год так "отличился", чтобы в народе его называли этим не совсем хорошим словом. О трех главных "чертях" украинской политики читайте в подборке Styler.

"Аваков - черт"

Именно с таким лозунгом вышли активисты на улицу Банковую 29 августа 2019 года. Они требовали отставки министра внутренних дел Украины, а также ставили ультиматум - не назначать его на другие должности. На акции протеста прозвучали и такие лозунги, как "Черта в ад". Люди были возмущены до предела тем, что убийства на Майдане до сих пор не раскрыты, а на активистов в стране ведется откровенная "охота".

Видео: Акция на Банковой против Авакова (YouTube)

"Дубинский - черт"

На этот раз гнев украинцев вызвал депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Люди особо не стеснялись в выражениях, на акции протеста они скандировали "Муди*о" и "Дубинский - черт". Акция протеста также прошла 29 августа 2019 года. Напомним, что нардеп нелецеприятно высказывался про "евробляхеров", также его обвиняют в популизме и коррупции.

Видео: Под Радой освистали Александра Дубинского (YouTube)

Также мы не можем не упомянуть и президента Владимира Зеленского, которому также не чуждо слово "черт" в его лексиконе. Именно так он назвал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, которого Временный исполняющий обязанности главы СБУ Украины Иван Баканов выгнал из зала заседаний.

Этот инцидент произошел 10 июля во время поездки Зеленского в Киевскую область. У него возникла словесная перепалка с Годунком, в конце которой он пообещал позвонить Баканову.

"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта. Мне надо закончить с этим человеком", — сказал Зеленский.

Видео: Зеленский назвал "чертом" Ярослава Годунка (YouTube)