Хеллоуїн: що не можна робити на День всіх святих

Хеллоуїн відзначається 31 жовтня і з кожним роком стає в Україні все популярнішим, хоча традиційним є тільки для всіх англомовних країн, а поширився світом з Ірландії та Шотландії і називався Самайн. Це містичне і загадкове свято з похмурою філософією сьогодні прийнято відзначати весело і розгульно, влаштовуючи маскаради з іграми, ходити по домівках і просити солодощі. Тим не менш, відгомони древніх звичаїв досі відображаються у вигляді суворих правил і заборон, які в наш час мало хто ризикує порушувати, пам'ятаючи про моторошну тематику свята.

Що потрібно робити, щоб не накликати на себе біду на Хеллоуїн - читайте на Styler.

Історія свята Хеллоуїн починається ще з дохристиянських часів, і його прийнято відзначати в переддень Дня всіх святих. Так, Самайн святкувався усіма народами Британських островів і міцно асоціювався зі смертю та надприродним. Тоді кельти ділили рік на дві пори - літо і зиму, і з настанням Самайна починався саме холодний, "темний" сезон. З часом свято перетворилося на культ вшанування язичницького бога смерті Самхейна.

У дохристиянській Європі вночі 1 листопада вшановували божество смерті (Фото: pixabay.com/Pexels)

Треба сказати, що сприйняття Самайна як темного язичницького свята, пов'язаного з мертвими, зобов'язане своєю появою християнським монахам X-XI століть. Священики писали про нього через приблизно два століття після затвердження Дня всіх святих - All Hallows-Even - і приблизно через 400 років після прийняття християнства Ірландією. Він поступово замістив Самайн завдяки взаємопроникненню гельських традицій і католицьких обрядів та сформував перші зачатки майбутнього Хеллоуїна.

Церква намагалася викорінити язичницькі обряди і встановила День всіх святих (Фото: pixabay.com//PublicDomainPictures)

Що не можна робити на Хеллоуїн: традиції та правила

Приблизно в XVI столітті склалася традиція гайзінга - випрошування солодощів вночі 31 жовтня. Сьогодні діти і навіть дорослі вбираються як нечисть і випрошують гроші або смаколики з жартівливою погрозою "Trick-or-treat" (солодощі або витівки). А ось кілька століть тому у свято біля дверей багатіїв юрмилися бродяги, випрошуючи "духовні пиріжки" в обмін на молитву за померлих.

Відмовляти їм вважалося поганою прикметою - вірили, що за жадібність можна гірко поплатитися і накликати на себе серйозні нещастя.

На Хеллоуїн діти випрошують солодощі (Фото: pixabay.com/HummingbirdAVL)

Незмінний атрибут сучасного Хеллоуїна - гарбуз зі свічкою всередині або "ліхтар Джека" - також дістався "у спадок" від традицій древніх кельтів. Так, в період трьох перших листопадових днів селяни бурхливо святкували закінчення польових робіт і запалювали зимовий вогонь. У ніч Самайна розводили високі вогнища, жерці приносили жертви і ворожили на майбутнє, поминали померлих. Духи в ніч свята бродили по землі і забирали з собою людей, які порушували закони праведного життя (гейси). Вхід до хати захищали спеціальними оберегами - це були ліхтарі, вирізані з овочів, як зараз гарбуз на Хеллоуїн. Якщо їх не виготовити, то потойбічні сили могли забрати людину у світ мертвих.

Крім того, щоб обдурити нечисту силу і уникнути загрози бути спійманим, у Самайн вбиралися в шкури тварин. Така традиція знайшла відображення сьогодні в популярних маскарадах, коли люди одягають костюми відьом, зомбі, вампірів та іншого жахіття.

Є ще один заборона, пов'язана з "ліхтарем Джека" - в жодному разі не можна ламати, викидати гарбуза або гасити свічки в них у святковий вечір. В іншому випадку злі духи можуть жорстоко помститися й покарати порушника травмами чи навіть загибеллю.

Святкування Хеллоуїна не обходиться без гарбуза (Фото: pixabay.com/hzv_westfalen_de)

За легендою, хеллоуїнський гарбуз отримав свою назву на честь п'яниці Джека, якого за витівки і обман самого Диявола не пустили ані до пекло, ані до раю, і він змушений був блукати в темряві з лучиною полум'я в очікуванні Судного дня. Крім того вірили, що ці ліхтарі відлякували нечить від будинків.