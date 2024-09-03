Харлан розсекретила свою здійснену дитячу мрію та показала фото: "Не тільки олімпійські медалі"

Харлан поділилася деталями

У відповідній публікації спортсменка зазначила, що у 6-7 років дивилася програму про відому кіностудію і хотіла скоріше опинитися "там, де творяться дива".

"Коли мені було років 6-7, по телебаченню дивилася програму про Universal Studios Hollywood. І мріяла, що колись туди потраплю. Хотілося бути там, де творяться дива. Тоді ця мрія здавалась неможливою, але я не зупинялась мріяти. І ось, мені майже 34 рочки й все ж таки здійснилося. Ніколи не пізно ж, вірно?" - зазначила Харлан.

Харлан показала фото (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Ольга пожартувала, що її мрії стосуються не лише здобуття олімпійських медалей. Також він вона підкреслила, що відчуває ще більше щастя від того, що поруч із нею у такі моменти її друга половинка.

"І так, у мене мрії не тільки про олімпійські медалі. І ще, дуже круто, коли здійснюються твої дитячі мрії, а поряд з тобою кохана людина", - написала знаменитість.

На кадрах можна побачити щасливих закоханих, які насолоджуються яскравими краєвидами, фотографуються та пізнають нове.

Фехтувальниця поділилася деталями (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Реакція мережі

Юзери засипали пару компліментами та побажали їм гарного відпочинку у Лос-Анджелесі.

"Це круто! Такі гарні та щасливі"

"Вау! Гарного відпочинку"

"Вітаю у LA і гарного відпочинку"

"Avatar world, чекаю фото! Теж моя мрія", - йдеться у деяких коментарях.

Чемпіонка показала яскраві кадри (Фото: instagram.com/olgakharlan)

До слова, Universal Studios Hollywood - одна з найстаріших та найвідоміших голлівудських кіностудій, яка все ще продовжує працювати. Офіційний маркетинговий заголовок звучить так: Розважальна столиця Лос-Анджелеса.

Спершу його створили для того, щоб пропонувати туристам екскурсії справжніми декораціям Universal Studios Hollywood. Також місце стало першим з багатьох повноцінних тематичних парків компанії, які розташовані по всьому світу.

Цікаво, що у 2017 році Universal Studios Hollywood прийняв 9,056 мільйона гостей, посівши 15-те місце у світі та 9-е місце серед парків Північної Америки.