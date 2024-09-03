Харлан розсекретила свою здійснену дитячу мрію та показала фото: "Не тільки олімпійські медалі"

Ольга Харлан, яка нещодавно висловилася про російське громадянство, цього разу розповіла підписникам мережі про свою здійснену дитячу мрію. Так, відома українська фехтувальниця разом зі своїм коханим, італійським шаблістом Луїджі Самеле відвідала Universal Studios Hollywood - кіностудію та тематичний парк в районі долини Сан-Фернандо, округ Лос-Анджелес.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає, що вона написала та які кадри виклала у блозі.
У відповідній публікації спортсменка зазначила, що у 6-7 років дивилася програму про відому кіностудію і хотіла скоріше опинитися "там, де творяться дива".
"Коли мені було років 6-7, по телебаченню дивилася програму про Universal Studios Hollywood. І мріяла, що колись туди потраплю. Хотілося бути там, де творяться дива. Тоді ця мрія здавалась неможливою, але я не зупинялась мріяти. І ось, мені майже 34 рочки й все ж таки здійснилося. Ніколи не пізно ж, вірно?" - зазначила Харлан.
Ольга пожартувала, що її мрії стосуються не лише здобуття олімпійських медалей. Також він вона підкреслила, що відчуває ще більше щастя від того, що поруч із нею у такі моменти її друга половинка.
"І так, у мене мрії не тільки про олімпійські медалі. І ще, дуже круто, коли здійснюються твої дитячі мрії, а поряд з тобою кохана людина", - написала знаменитість.
На кадрах можна побачити щасливих закоханих, які насолоджуються яскравими краєвидами, фотографуються та пізнають нове.
Юзери засипали пару компліментами та побажали їм гарного відпочинку у Лос-Анджелесі.
Чемпіонка показала яскраві кадри (Фото: instagram.com/olgakharlan)
До слова, Universal Studios Hollywood - одна з найстаріших та найвідоміших голлівудських кіностудій, яка все ще продовжує працювати. Офіційний маркетинговий заголовок звучить так: Розважальна столиця Лос-Анджелеса.
Спершу його створили для того, щоб пропонувати туристам екскурсії справжніми декораціям Universal Studios Hollywood. Також місце стало першим з багатьох повноцінних тематичних парків компанії, які розташовані по всьому світу.
Цікаво, що у 2017 році Universal Studios Hollywood прийняв 9,056 мільйона гостей, посівши 15-те місце у світі та 9-е місце серед парків Північної Америки.
Також почитайте, де зараз екс-учасниця гурту "Real.O" Аліна Астровська.
Тим часом співачка Анна Трінчер прокоментувала втечу Волошина за кордон.