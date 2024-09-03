Харлан рассекретила свою реализованную детскую мечту и показала фото: "Не только олимпийские медали"

Харлан поделилась деталями

В соответствующей публикации спортсменка отметила, что в 6-7 лет смотрела программу об известной киностудии и хотела поскорее оказаться "там, где творятся чудеса".

"Когда мне было лет 6-7, по телевидению смотрела программа о Universal Studios Hollywood. И мечтала, что когда-то туда попаду. Хотелось быть там, где творятся чудеса. Тогда эта мечта казалась невозможной, но я не останавливалась мечтать. И вот, мне почти 34 годика и это все же свершилось. Никогда ж не позно, верно?", - сказала Харлан.

Харлан показала фото (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Ольга пошутила, что ее мечты касаются не только завоевания олимпийских медалей. Также он подчеркнула, что испытывает еще большее счастье от того, что рядом с ней в такие моменты ее вторая половинка.

"И да, у меня мечты не только об олимпийских медалях. И еще, очень круто, когда сбываются твои детские мечты, а рядом с тобой любимый человек", - написала знаменитость.

На кадрах можно увидеть счастливых влюбленных, которые наслаждаются яркими пейзажами, фотографируются и узнают новое.

Фехтовальщица поделилась деталями (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Реакция сети

Пользователи засыпали пару комплиментами и пожелали им хорошего отдыха в Лос-Анджелесе.

"Это круто! Такие красивые и счастливые"

"Вау! Хорошего отдыха"

"Приветствую в LA и хорошего отдыха"

"Avatar world, жду фото! Тоже моя мечта", - говорится в некоторых комментариях.

Чемпионка показала яркие кадры (Фото: instagram.com/olgakharlan)

К слову, Universal Studios Hollywood - одна из старейших и известнейших голливудских киностудий, которая все еще продолжает работать. Официальное маркетинговое название звучит так: Развлекательная столица Лос-Анджелеса.

Сначала его создали для того, чтобы предлагать туристам экскурсии по настоящим декорациям Universal Studios Hollywood. Также место стало первым из многих полноценных тематических парков компании, расположенных по всему миру.

Интересно, что в 2017 году Universal Studios Hollywood принял 9,056 миллиона гостей, заняв 15 место в мире и 9 место среди парков Северной Америки.