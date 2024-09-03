Вийшла заміж за росіянина і мовчить про війну: де зараз екс-учасниця гурту "Real.O" Аліна Астровська

Співачка Аліна Астровська стала відомою в Україні як солістка гурту Real O і ведуча програми "Орел і решка".

Де вона зараз і яка її позиція стосовно війни на батьківщині - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У юні роки Аліна Астровська переїхала з рідного Донецька до Києва і вступила до університету культури і мистецтв. На другому курсі вона спробувала свої сили на "Фабриці зірок", але перша спроба виявилася невдалою.

Однак у 2009 році співачка знову пройшла кастинг і стала учасницею проекту. Костянтин Меладзе написав для неї пісню "Не с тобой", яка принесла їй перші промені слави.

У 2012-му приєдналася до жіночого гурту REAL O, де пропрацювала п'ять років і взяла участь в українських телешоу.

Через п'ять років Астровська почала сольну кар'єру під псевдонімом ASTROVSKAYA і випустила свій дебютний альбом. Рік по тому вона стала ведучою тревел-шоу "Орел и решка", де в кількох сезонах її співведучим був Коля Серга - нині військовий і співзасновник "Культурного десанту".

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)

У цей же період артистка продовжувала зніматися в російських телешоу і жила на дві країни.

У 2021 році виконавиця втретє пов'язала себе узами шлюбу - її обранцем став росіянин і колишній ведучий "Орла і решки" Антон Лаврентьєв. У березні 2022-го у пари народився син, а в травні 2024-го - друга дитина.

Аліна Астровська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)

Позиція стосовно війни в Україні

Після 24 лютого 2022 року виконавиця, як і її подруга, одеситка Регіна Тодоренко, вважає за краще не висловлюватися на тему війни. Єдиний раз вона зачепила цю тему у серпні того ж року, коли розповіла про смерть своєї бабусі в Донецьку, назвавши обстріли "цим жахом".

"Розмовляю з мамою телефоном і чую вибухи. Чую, як її збиває з ніг. Ми розмовляємо і намагаємося ігнорувати цей жах. Як багато ми можемо терпіти", - писала запроданка.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)