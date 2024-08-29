"Були пропозиції": Харлан пригадала, як її вмовляли отримати російське громадянство

Що про це сказала знаменита українська фехтувальниця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Анатолію Анатолічу.

Харлан висловилася про російське громадянство

Так, олімпійська чемпіонка розповіла, що отримувала подібні пропозиції після того, як приїжджала виступати у Лондон. Вона пояснила, як тоді відреагувала на варіант зміни громадянства.

"Після Лондона були пропозиції змінити громадянство. Після Лондона мені пропонували виступати за Росію. Це ж країна про "бенефіти"… Я не пам’ятаю, якщо чесно. Але я пам’ятаю, що я навіть не думала, і я сказала, що я не зможу. Я не зможу бути проти своєї команди. У мене не було такого, що я буду тільки там фехтувати, для мене це тільки бізнес - ні. Я хочу бути вдома, хочу бути в Україні й представляти нашу країну", - сказала зірка.

Харлан під час інтерв'ю Анатолчу (скриншот)

Поділитися цим Ольга вирішила у відповідь на питання Анатоліча про те, коли вона стала усвідомлювати себе як українка та розуміти важливість української культури. За словами спортсменки, вперше це сталося ще під час Олімпійських ігор Пекіні у 2008 році.

"2008 рік, Пекін, коли ми виграли "золото", і от тоді всі дізналися, що є молода шабельна команда, яка з України. Ми тоді внеслися в міжнародну арену і сказали, що ми тут не просто так люди, що ми будемо представляти цю країну", - зазначила вона.

Фехтувальниці пропонували російське громадянство (скриншот)

До слова, Ольга Харлан - 33-річна українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років, срібна призерка Олімпійських ігор-2016 в командній першості, заслужений майстер спорту з фехтування.

Ім'я знаменитої фехтувальниці було вписане в міжнародний Зал слави FIE, а також вона першою українкою, яка отримала персональну ляльку Барбі. 30 серпня минулого року одну таку ляльку продали за 10 400 доларів на аукціоні на платформі eBay.

Гроші відправили на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.