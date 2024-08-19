Ольга Харлан зачарувала романтичними світлинами з нареченим-іноземцем

Українська шаблістка та золота медалістка Олімпіади-2024 Ольга Харлан влаштувала романтичну фотосесію зі своїм коханим, італійцем Луїджі Самеле, і поділилася ніжними кадрами зі своїми прихильниками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.

Так, на кадрах, які Ольга опублікувала у своєму блозі, вона позує в мереживній сукні.

Свій образ вона доповнила кедами, розпущеним волоссям і макіяжем у природних тонах.

Її обранець на знімках одягнений у сорочку і штани.

"Кохання", - написала вона італійською.

Ольга Харлан з коханим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали пару компліментами і побажали їм берегти один одного.

Ольга Харлан з коханим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Неймовірні, талановиті, відверті і щасливі. Бережіть одне одного

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Нагадаємо, Ольга та Луїджі почали зустрічатися у 2019 році. Він є відомим італійським фехтувальником та триразовим чемпіоном Європи. І хоч пара вже разом солідний термін, фотографіями з коханим спортсменка ділиться вкрай рідко.

До слова, Луїджі вже був в Україні, знайомився з її батьками, бабусею та дідусем.