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В центре Харькова змеи терроризируют жилой дом: жители квартир напуганы

Новина українською → Харьков, Среда 28 апреля 2021 22:22
В центре Харькова змеи терроризируют жилой дом: жители квартир напуганы Коллаж РБК-Украина: в Харькове змеи оккупировали старый дом
Автор: Роман Мирончук

Жители дома в центре Харькова страдают от нашествия змей, которые вылезают из щелей, и потом пробираются в подъезд и даже в квартиры. И хотя эти змеи - обычные водяные ужи, людям все равно не по себе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жильцы уже обращались за помощью к коммунальщикам, чтобы они заделали трещины в старой многоэтажке. Но ремонт пока не начинают, и харьковчанам рекомендуют идти к спасателям.

Люди говорят, что нашествие пресмыкающихся в доме не впервые. Их начали замечать около 5 лет назад. Проблема в том, что дом очень старый и он весь в трещинах. Именно через них змеи попадают в подъезд и квартиры.

Биолог Александр Зиненко успокоил людей и заявил, что змеи не представляют никакой угрозы. Ученый говорит - это безопасные для окружающих водяные ужи. При этом он показал одну змею, которую взял со двора.

Эксперт отметил, что в случае защиты ужи могут укусить, но у них нет яда. Но жителей дома это все равно не успокаивает. Люди жалуются, что не раз просили ЖЭК залатать щели дома, но коммунальщики так ничего и не сделали.

Биолог говорит, что единственный выход из ситуации - это отремонтировать фасад дома. При этом если змея заползет в квартиру эксперт советует не пытаться поймать ее самостоятельно, а вызвать спасателей.

В Харькове старый дом оккупировали змеи (видео: YouTube)

Напомним, змеи оккупировали городок под Днепром.

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