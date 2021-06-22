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У Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком (фото)

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Харків, Вівторок 22 червня 2021 11:36
У Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком (фото) Колаж РБК-Україна: у Харкові пітон заповз у квартиру
Автор: Володимир Костирін

У Харкові змія заповзла у квартиру в житловому будинку, і налякала жінку. Господиня звернулася до правоохоронців, щоб ті позбавили її від непроханого "гостя", який виявився сітчастим пітоном.

Про це передали в прес-службі патрульної поліції Харківської області.

Інспектори, які прибули на виклик, знайшли змію у квартирі під ліжком. Як пітон потрапив в будинок і заповз до жінки в житло, залишається невідомим.

Патрульні Роман Жицький та Олександр Сидоренко спіймали плазуна та відвезли до ветеринара.

"Пітон був абсолютно здоровим. Його вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не уточнили, в якому районі міста стався цей нетиповий випадок.

У Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком (фото)У Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком (фото)

У Харкові пітон заповз у квартиру (фото: facebook.com/kharkivpolice)

Нагадаємо, не так давно в центрі Харкова мешканці будинку страждали від навали змій, які вилазили з щілин, і потім пробиралися в під'їзд і навіть у квартири.

Раніше ми розповідали про те, що в кінці травня у Полтаві змія вкусила дитину на вулиці, а також писали, що робити в таких ситуаціях.

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