У Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком (фото)
У Харкові змія заповзла у квартиру в житловому будинку, і налякала жінку. Господиня звернулася до правоохоронців, щоб ті позбавили її від непроханого "гостя", який виявився сітчастим пітоном.
Про це передали в прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Інспектори, які прибули на виклик, знайшли змію у квартирі під ліжком. Як пітон потрапив в будинок і заповз до жінки в житло, залишається невідомим.
Патрульні Роман Жицький та Олександр Сидоренко спіймали плазуна та відвезли до ветеринара.
"Пітон був абсолютно здоровим. Його вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці не уточнили, в якому районі міста стався цей нетиповий випадок.
У Харкові пітон заповз у квартиру (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Нагадаємо, не так давно в центрі Харкова мешканці будинку страждали від навали змій, які вилазили з щілин, і потім пробиралися в під'їзд і навіть у квартири.
Раніше ми розповідали про те, що в кінці травня у Полтаві змія вкусила дитину на вулиці, а також писали, що робити в таких ситуаціях.