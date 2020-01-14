В Харькове в ТРЦ к посетителям прибежал львенок: момент попал на видео

В Харькове львенок бегал по ТЦ (Фото: коллаж РБК-Украина)

Хищник сбежал из харьковского контактного зоопарка

В Харькове львенок забежал в торгово-развлекательный центр Sun Mall по адресу проспект Гагарина, 181 в Основянском районе и ластился к посетителям. Инцидент с визитами диких животных в супермаркеты происходит в этом районе не впервые - в сети рассказывают, что ранее на улице Одесская в магазине замечали обезьян, зебру, и даже видели слона во дворах.

Маленького царя зверей в ТЦ сняли на видео очевидцы, после чего ролик разошелся в местых пабликах.

Отмечается, что "Симба" мог сбежать из контактного (трогательного) зоопарка.

В торгцентре на 3-м этаже устраивали контактную выставку экзотических животных.

Как видно на кадрах, львенок совершенно свободно разгуливал по помещению. Животное подбежало к трем посетителям и стало ластиться, а затем заинтересовалось розетками на стене, которые принялось облизывать.

Молодые люди гладили львенка и не скрывали свого восторга от такой неожиданной встречи.

Видео: В Харькове львенок бегал по ТЦ

Пользователи сети также отмечают, что маленький - к счастью - хищник оказался очень добрым и любознательным, и предположили, что из зоопарка он сбежал от скуки.

Хорошо хоть не взрослый!

Пусть бегут животные. Им в зоопарке делать нечего;

Где-то рядом должны быть зебра, гиппопотам, и жираф;

Энергии не хватает, решил зарядиться;

Классный какой! Добрый!

В Харькове львенок забежал в торговый центр (Скрин комментариев facebook.com/h.saltovka)