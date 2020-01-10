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В Киеве бросили на произвол судьбы тигров: история получила радостный финал

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 20:54
В Киеве бросили на произвол судьбы тигров: история получила радостный финал
Тигров спасли (фото: facebook.com/evinform)

Шесть брошенных тигров обрели новые дома

Шесть брошенных тигров обнаружили на Жуковом острове в Киеве (Голосеевский район). Дикие животные ютились в непригодных для содержания вольерах, а хозяина и след простыл. Благодаря волонтерам и неравнодушным людям 9 января шесть тигров обрели новые дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Евгения Прокопенко.

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Зоозащитница и спастатель животных рассказала, что тигры теперь будут жить в частном зоопарке "12 месяцев", "Фельдман-Экопарке" и в приюте для диких животных. Женщина отметила, что бывший владелец добровольно отдал животных.

"Сегодня тигры Буланькава и обрели достойные новые дома благодаря вашим репостам и стараниям Евгения Прокопенко (Evgenia Prokopenko), Ирина Ольховская и Nataliia Popova. Жить теперь будут в Фельдман Экопарк и Приют для диких животных", - написала Прокопенко.

В полиции открыли уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными", максимум по которой составляет три года лишения свободы. Сам же хозяин Буланьков пообещал передать животных в частный зоопарк Александра Фельдмана в Харькове, после возвращения в Украину 3 января.

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