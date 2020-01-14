У Харкові в ТРЦ до відвідувачів прибігло левеня: момент потрапив на відео

У Харкові левеня бігало по ТЦ (Фото: колаж РБК-Україна)

Хижак втік з харківського контактного зоопарку

У Харкові левеня забігло до торговельно-розважального центру Sun Mall за адресою проспект Гагаріна, 181 в Основ'янському районі та лащилося до відвідувачів. Інцидент з візитами диких тварин до супермаркетів відбувається в цьому районі не вперше - в мережі розповідають, що раніше на вулиці Одеська в магазині помічали мавп, зебру та навіть бачили слона у дворах.

Маленького царя звірів у ТЦ зняли на відео очевидці, після чого ролик розійшовся у місцевих пабліках.

Зазначається, що "Сімба" міг втекти з контактного зоопарку.

У торгцентрі на 3-му поверсі влаштовували контактну виставку екзотичних тварин.

Як видно на кадрах, левеня абсолютно вільно розгулювало по приміщенню. Тварина підбігла до трьох відвідувачів та стало ластитися, а потім зацікавилася розетками на стіні, які заходилося облизувати.

Молоді люди гладили левеня і не приховували свого захоплення від такої несподіваної зустрічі.

Відео: В Харкові левеня бігало по ТЦ

Користувачі мережі також відзначають, що маленький - на щастя - хижак виявився дуже добрим і допитливим, і припустили, що із зоопарку він втік від нудьги.

Добре хоч не дорослий!

Нехай біжать тварини. Їм у зоопарку робити нічого;

Десь поруч має бути зебра, гіпопотам, і жираф;

Енергії не вистачає, вирішив зарядитися;

Класний який! Добрий!

У Харкові левеня забігло в торговий центр (Скрін коментарів facebook.com/h.saltovka)