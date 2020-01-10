Аномальная зима: появились впечатляющие фото животных Чернобыля

В Чернобыльской зоне животные отдыхают от людей
В Чернобыльской зоне отчуждения заметили животных, которые привольно себя чувствуют без людей. Новые фото фауны появились на Facebook-странице "Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника".
Еще 9 января в заповеднике местами лежал снег, а фотографу удалось запечатлеть орлана-белохвоста, сидящего на тонкой ветке верхушки дерева.
На окраине леса неспешно прогуливался лось, который смотрел прямо в камеру нарушителя его спокойствия.
Аномально теплая зима способствует тому, что в заповеднике начали распускаться "котики".
"Немного снега, январских "котиков" и орлана белохвоста вам в ленту", - подписаны снимки.
Природа в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Но уже 10 января, снег расстаял, в заповеднике, как и во многих областях Украины моросил дождь.
"За окном моросит январский дождик, - написано под фото.
Природа в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Стоит отметить, что гуляющий по Чернобыльской зоне отчуждения лось, давно привычное дело. Но в Киеве есть свой лось, который второй месяц подряд спокойно появляется на проспекте Науки в Голосеевском районе, а зоозащитники никак не могут его отловить.