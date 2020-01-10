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Аномальная зима: появились впечатляющие фото животных Чернобыля

STYLERЖивотные    10.01.2020 - 21:29
Аномальная зима: появились впечатляющие фото животных Чернобыля
Появились новые фото животных Чернобыля (коллаж: РБК-Украина)

В Чернобыльской зоне животные отдыхают от людей

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили животных, которые привольно себя чувствуют без людей. Новые фото фауны появились на Facebook-странице "Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника".

Еще 9 января в заповеднике местами лежал снег, а фотографу удалось запечатлеть орлана-белохвоста, сидящего на тонкой ветке верхушки дерева.

На окраине леса неспешно прогуливался лось, который смотрел прямо в камеру нарушителя его спокойствия.

Аномально теплая зима способствует тому, что в заповеднике начали распускаться "котики".

"Немного снега, январских "котиков" и орлана белохвоста вам в ленту", - подписаны снимки.

Аномальная зима: появились впечатляющие фото животных ЧернобыляАномальная зима: появились впечатляющие фото животных ЧернобыляАномальная зима: появились впечатляющие фото животных Чернобыля

Природа в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Но уже 10 января, снег расстаял, в заповеднике, как и во многих областях Украины моросил дождь.

"За окном моросит январский дождик, - написано под фото.

Аномальная зима: появились впечатляющие фото животных Чернобыля

Природа в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Стоит отметить, что гуляющий по Чернобыльской зоне отчуждения лось, давно привычное дело. Но в Киеве есть свой лось, который второй месяц подряд спокойно появляется на проспекте Науки в Голосеевском районе, а зоозащитники никак не могут его отловить.

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