Аномальная зима: появились впечатляющие фото животных Чернобыля

Появились новые фото животных Чернобыля (коллаж: РБК-Украина)

В Чернобыльской зоне животные отдыхают от людей

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили животных, которые привольно себя чувствуют без людей. Новые фото фауны появились на Facebook-странице "Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника".

Еще 9 января в заповеднике местами лежал снег, а фотографу удалось запечатлеть орлана-белохвоста, сидящего на тонкой ветке верхушки дерева.

На окраине леса неспешно прогуливался лось, который смотрел прямо в камеру нарушителя его спокойствия.

Аномально теплая зима способствует тому, что в заповеднике начали распускаться "котики".

"Немного снега, январских "котиков" и орлана белохвоста вам в ленту", - подписаны снимки.

Природа в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Но уже 10 января, снег расстаял, в заповеднике, как и во многих областях Украины моросил дождь.

"За окном моросит январский дождик, - написано под фото.