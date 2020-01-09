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По улицам Киева второй месяц разгуливает лось: фото и видео

STYLERЖивотные    09.01.2020 - 17:35
По улицам Киева второй месяц разгуливает лось: фото и видео
В Киеве по улицам гуляет лось (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве снова заметили лося, бродящего возле жилых домов

В Киеве снова заметили лося. Дикое животное появилось в Голосеевском районе столицы в четверг, 9 января. Фото опубликовал в Facebook ресурс Типичный Киев.

Очевидно, это то же самое животное, которое появлялось в этом районе в начале декабря прошлого года. Его вновь заметили в частном секторе на проспекте Науки.

Зоозащитники говорят, что лось забрел так близко к жилым домам, еще будучи маленьким лосенком. Но поймать его очень сложно, поскольку сообщение о животном поступает, когда он уже ушел. Кроме того, теряется очень много времени на сборы и дорогу.

По улицам Киева второй месяц разгуливает лось: фото и видео

В Киеве второй месяц подряд гуляет лось (фото: facebook.com/kievtypical)

"Проблема в том, что для того, чтобы ловцу из зоопарка собрать машину, ружье для отстрела снотворного, препараты и доехать до вас нужно минимум полтора-два часа. А лося никто не наблюдает постоянно, он прошел по улице и ушел. И позвонили нам уже после того, как он ушел. Пожалуйста, если кто-то видит лося, понаблюдайте за ним и тогда звоните", - пишут зоозащитники из Kyiv Animal Rescue Group.

В организации просят не пугать животное и немедленно обращаться по телефонам 093-986-22-62, 098-844-79-37.

В декабре прошлого года лося заметили на этой же улице, тогда животное удалось запечатлеть на видео.

В Киеве второй месяц подряд гуляет лось (видео: YouTube/ТТ Новости)

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