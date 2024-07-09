Гросу пояснилася за розважальний контент у день атаки по Україні та згадала про лікування сестри в "Охматдиті"

Нещодавно Аліна Гросу втрапила в скандал через танцювальне відео, яке виклала у день масштабної російської атаки по Україні . Після хвилі критики співачка видалила ролик, а тепер пояснила, чому вчинила подібним чином.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Що написала виконавиця

Зірка української сцени нині мешкає у США, і у своєму блозі вона детально описала ситуацію, яка трапилася 8 липня - у день чергового російського терору проти нашої країни.

Так, українка зауважила, що зробила помилку через різницю у часових поясах. Окрім того, вона прочитала страшні новини, коли вже прокинулась.

"Я не приховую, що наразі знаходжусь за кордоном, і тут знімаюсь, аби мати змогу допомагати. Саме через різницю в часових поясах та насичений графік зйомок я заснула. Новин ще не було, а в нас вже була ніч", - написала Гросу.

"Я відчула жах, коли прочитала про трагедію, як тільки прокинулась. Хочу попросити вибачення, що опублікувала пост розважального характеру за кілька годин до трагедії та не прибрала його одразу", - також додала вона.

Зірка наразі мешкає у США (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Крім того, знаменитість висловилася і про свою сестру, яка проходила лікування у дитячій лікарні. Вона зазначила, що у кожній постраждалій від вчорашньої атаки дитині бачила рідну людину.

"Мені дуже боляче. В кожній постраждалій дитині, що проходить лікування в "Охматдиті", я бачу свою сестру. Вона лікувалася від раку саме там. Дуже хочу, щоб наші діти мали дитинство з радощами, а не зі страхами та жахіттями сьогодення", - пояснила селебриті.

Як відомо, співачка має старшого зведеного брата по матері - Романа Каланчія, а також молодшого - Михайла. Тому про яку саму сестру написала Аліна, прихильникам доводиться лише здогадуватися.

Артистка додала, що вона разом зі своєю сім'єю допомагає сім'ям постраждалих, виходячи зі своїх можливостей. Аліна підкреслила, що завжди допомагала і допомагає своїм землякам, а особливо дітям, оскільки вони - наше майбутнє, як зауважила зірка.

Співачка публічно перепросила за недоречний контент у соцмережах (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Наостанок Гросу написала, що разом зі своєю командою долучилася до збору на "Охматдит", щоб дитячу лікарню швидше могли відновити після російського терору.

Гросу прокоментувала удар РФ по "Охматдиту" (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Чому захейтили Гросу

Днем раніше вона оприлюднила ролик, присвячений виходу її нової пісні. У відео співачка танцювала та показалася з келихом у руках.

У коментарях українці, які не могли прийти до тями після новин через масштабний обстріл окупантів, висловили своє невдоволення щодо недоречного посту.

Через якийсь час виконавиця видалила контент.