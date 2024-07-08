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Наталка Денисенко ошелешила "непопулярною думкою" про війну. Як реагує мережа

Понеділок 08 липня 2024 22:25
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Наталка Денисенко ошелешила "непопулярною думкою" про війну. Як реагує мережа Наталка Денисенко (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Любов Блажко

Наталка Денисенко здивувала своїх підписників несподіваними словами про війну. 8 липня, у день масованої атаки РФ по Україні, акторка вирішила прокоментувати тему агресії та прокльонів, які виникають на тлі російського терору по відношенню до українців.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Що заявила Денисенко

"Я сьогодні дуже погано спала. Реально відчувала, що щось буде. Зараз буде моя непопулярна думка, але я відчуваю це саме так", - зазначила вона у пості.

"Гра "жертва" і "тиран" зараз вийшла на свій пік, але саме ця енергія і призвела до війни. Щоб зупинити гру, нам треба виходити з цих ролей, виходити з стану жертви", - продовжила висловлюватися знаменитість, чоловік якої служить.

Наталка зауважила, що людям слід змінюватися і робити якісь дії задля приближення до стану "я творець". Вона додала, що енергія агресії та прокльонів лише руйнує, і натомість потрібно плекати в собі відчуття любові та єднання.

Наталка Денисенко ошелешила &quot;непопулярною думкою&quot; про війну. Як реагує мережаЗаява акторки призвела до бурхливого обговорення у коментарях (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Відчувайте тільки найкращі світлі почуття. Інші думки - відганяйте геть з голови і серця. Перестаньте множити цю чорну енергію. Рятують зовсім інші почуття", - написала зірка українських фільмів та серіалів.

Наостанок Денисенко закликала оточуючих продовжувати любити незважаючи на обставини, в яких сьогодні доводиться жити.

"Енергія агресії і прокльонів, ненависті, які піднімаються в нас, нас же і руйнують. Ми згадуємо про любов і єднання лише в критичних ситуаціях, а треба направляти туди свою увагу завжди. Любіть!" - заявила знаменита українка.

Наталка Денисенко ошелешила &quot;непопулярною думкою&quot; про війну. Як реагує мережаНаталка Денисенко висловилася про війну (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як відреагувала мережа

Тим часом українці, які досі не можуть відійти від невтішних новин 8 липня, не зрозуміли такого посилу з боку акторки. Вони поцікавилися у неї, як можна відчувати вдячність та любов у той момент, коли страждають люди, і маленькі діти у тому числі. Ось деякі коментарі юзерів:

  • "Ага, саме любов переповнює зараз матерів тих нещасних дітей!"
  • "Ваш посил я зрозуміла, але більшість тут коментаторів її не зрозуміли, адже ненависть їх вже заполонила. Краще свою енергію направити на допомогу тій же лікарні, діткам, донатити, аніж сидіти і проклинати"
  • "Сама скільки раз писала, що ненавидить росіян, що проклинає їх, а після такого жахіття, що відбулось сьогодні, пише, що треба любити. Ще скажіть, що треба їх пробачити! Таке відчуття, що пост проплачений росіянами"
  • "Вторгнення Росії до України - ось причина війни. Називайте речі своїми іменами і не прикривайтесь загальними фразами і абстрактними словами"
  • "Наталко, я не знаю, що могло сподвигнути вас таке "лупанути" і виправдовувати не буду, але це тупість - розказувати про любов і вібрації на енергетичних рівнях, коли сросіянці ху*рять в лікарню чи пологовий"
  • "Що за брєд я прочитала? Розкажіть зараз це тим, хто втратив дітей, рідних! Іноді краще нічого не писати"
  • "Почитавши коментарі, розумію що люди взагалі не розуміють, про що написано, та не хочуть брати відповідальність на себе"
  • "Наталко, ви особисто зможете ці самі слова сказати мамі, у якої загинула дитина? Або мамі, у якої дитина була в операційній?"
  • "33 людини загинуло, 140 поранених, а ви пишете "я творець, виганяйте ненависть, любіть". Це настільки дивно..."
  • "Он воно із-за чого війна почалася. Ми мало посилали лучіків любві і свєта".

Варто додати, що були і ті, хто погодився з думкою Наталки та підтримав її. Але таких людей у коментарях виявилося значно менше.

До слова, обранець зірки - український актор Андрій Федінчик - з початком повномасштабної війни змінив професію та пішов захищати рідну країну від російських окупантів.

Наталка Денисенко ошелешила &quot;непопулярною думкою&quot; про війну. Як реагує мережаЧоловік акторки служить у ЗСУ (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Тим часом Аліна Гросу нарвалася на хейт через танці у день масованої атаки по Україні.

А сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні.

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Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу Акторка
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