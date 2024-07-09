Гросу объяснилась за развлекательный контент в день атаки по Украине и вспомнила о лечении сестры в "Охматдете"
Недавно Алина Гросу попала в скандал из-за танцевального видео, которое выложила в день масштабной российской атаки по Украине. После волны критики певица удалила ролик, а теперь объяснила, почему поступила подобным образом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Что написала исполнительница
Звезда украинской сцены живет в США, и в своем блоге она подробно описала ситуацию, которая произошла с ней 8 июля - в день очередного российского террора против нашей страны.
Так, украинка заметила, что совершила ошибку из-за разницы во часовых поясах. Кроме того, она прочла страшные новости, когда уже проснулась.
"Я не скрываю, что сейчас нахожусь за границей, и здесь снимаюсь, чтобы иметь возможность помогать. Именно из-за разницы в часовых поясах и насыщенного графика съемок я уснула. Новостей еще не было, а у нас уже была ночь", - написала Гросу.
"Я была в ужасе, когда прочла о трагедии, как только проснулась. Хочу извиниться, что опубликовала пост развлекательного характера за несколько часов до трагедии и не убрала его сразу", - также добавила она.
Звезда живет в США (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Кроме того, знаменитость высказалась и о своей сестре, которая проходила лечение в детской больнице. Она отметила, что в каждом пострадавшем от вчерашней атаки ребенке видела родного человека.
"Мне очень больно. В каждом пострадавшем ребенке, проходящем лечение в "Охматдете", я вижу свою сестру. Она лечилась от рака именно там. Очень хочу, чтобы наши дети имели детство с радостями, а не со страхами и ужасами настоящего", - объяснила селебрити.
Как известно, у есть певицы старший сводный брат по матери - Роман Каланчий, а также младший - Михаил. Поэтому о какой именно сестре написала Алина, поклонникам приходится только догадываться.
Артистка добавила, что она вместе со своей семьей помогает семьям пострадавших исходя из своих возможностей. Алина подчеркнула, что всегда помогала и помогает своим землякам, а особенно детям, поскольку они - наше будущее, как отметила звезда.
Певица публично извинилась за неуместный контент в соцсетях (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Напоследок Гросу написала, что вместе со своей командой присоединилась к сбору на "Охматдет", чтобы детскую больницу быстрее могли восстановить после российского террора.
Гросу прокомментировала удар РФ по "Охматдету" (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Почему захейтили Гросу
Днем ранее она обнародовала ролик, посвященный выходу ее новой песни. В видео певица танцевала и показалась с бокалом в руках.
В комментариях украинцы, которые не могли прийти в себя после новостей из-за масштабных обстрелов окупантов, выразили свое недовольство относительно неуместного поста.
Спустя некоторое время исполнительница удалила контент.
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