Гросу объяснилась за развлекательный контент в день атаки по Украине и вспомнила о лечении сестры в "Охматдете"

Недавно Алина Гросу попала в скандал из-за танцевального видео, которое выложила в день масштабной российской атаки по Украине . После волны критики певица удалила ролик, а теперь объяснила, почему поступила подобным образом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Что написала исполнительница

Звезда украинской сцены живет в США, и в своем блоге она подробно описала ситуацию, которая произошла с ней 8 июля - в день очередного российского террора против нашей страны.

Так, украинка заметила, что совершила ошибку из-за разницы во часовых поясах. Кроме того, она прочла страшные новости, когда уже проснулась.

"Я не скрываю, что сейчас нахожусь за границей, и здесь снимаюсь, чтобы иметь возможность помогать. Именно из-за разницы в часовых поясах и насыщенного графика съемок я уснула. Новостей еще не было, а у нас уже была ночь", - написала Гросу.

"Я была в ужасе, когда прочла о трагедии, как только проснулась. Хочу извиниться, что опубликовала пост развлекательного характера за несколько часов до трагедии и не убрала его сразу", - также добавила она.

Звезда живет в США (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Кроме того, знаменитость высказалась и о своей сестре, которая проходила лечение в детской больнице. Она отметила, что в каждом пострадавшем от вчерашней атаки ребенке видела родного человека.

"Мне очень больно. В каждом пострадавшем ребенке, проходящем лечение в "Охматдете", я вижу свою сестру. Она лечилась от рака именно там. Очень хочу, чтобы наши дети имели детство с радостями, а не со страхами и ужасами настоящего", - объяснила селебрити.

Как известно, у есть певицы старший сводный брат по матери - Роман Каланчий, а также младший - Михаил. Поэтому о какой именно сестре написала Алина, поклонникам приходится только догадываться.

Артистка добавила, что она вместе со своей семьей помогает семьям пострадавших исходя из своих возможностей. Алина подчеркнула, что всегда помогала и помогает своим землякам, а особенно детям, поскольку они - наше будущее, как отметила звезда.

Певица публично извинилась за неуместный контент в соцсетях (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Напоследок Гросу написала, что вместе со своей командой присоединилась к сбору на "Охматдет", чтобы детскую больницу быстрее могли восстановить после российского террора.

Гросу прокомментировала удар РФ по "Охматдету" (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Почему захейтили Гросу

Днем ранее она обнародовала ролик, посвященный выходу ее новой песни. В видео певица танцевала и показалась с бокалом в руках.

В комментариях украинцы, которые не могли прийти в себя после новостей из-за масштабных обстрелов окупантов, выразили свое недовольство относительно неуместного поста.

Спустя некоторое время исполнительница удалила контент.