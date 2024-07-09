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Гросу объяснилась за развлекательный контент в день атаки по Украине и вспомнила о лечении сестры в "Охматдете"

Вторник 09 июля 2024 17:10
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Гросу объяснилась за развлекательный контент в день атаки по Украине и вспомнила о лечении сестры в "Охматдете" Алина Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Любовь Блажко

Недавно Алина Гросу попала в скандал из-за танцевального видео, которое выложила в день масштабной российской атаки по Украине. После волны критики певица удалила ролик, а теперь объяснила, почему поступила подобным образом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Что написала исполнительница

Звезда украинской сцены живет в США, и в своем блоге она подробно описала ситуацию, которая произошла с ней 8 июля - в день очередного российского террора против нашей страны.

Так, украинка заметила, что совершила ошибку из-за разницы во часовых поясах. Кроме того, она прочла страшные новости, когда уже проснулась.

"Я не скрываю, что сейчас нахожусь за границей, и здесь снимаюсь, чтобы иметь возможность помогать. Именно из-за разницы в часовых поясах и насыщенного графика съемок я уснула. Новостей еще не было, а у нас уже была ночь", - написала Гросу.

"Я была в ужасе, когда прочла о трагедии, как только проснулась. Хочу извиниться, что опубликовала пост развлекательного характера за несколько часов до трагедии и не убрала его сразу", - также добавила она.

Гросу объяснилась за развлекательный контент в день атаки по Украине и вспомнила о лечении сестры в &quot;Охматдете&quot;Звезда живет в США (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Кроме того, знаменитость высказалась и о своей сестре, которая проходила лечение в детской больнице. Она отметила, что в каждом пострадавшем от вчерашней атаки ребенке видела родного человека.

"Мне очень больно. В каждом пострадавшем ребенке, проходящем лечение в "Охматдете", я вижу свою сестру. Она лечилась от рака именно там. Очень хочу, чтобы наши дети имели детство с радостями, а не со страхами и ужасами настоящего", - объяснила селебрити.

Как известно, у есть певицы старший сводный брат по матери - Роман Каланчий, а также младший - Михаил. Поэтому о какой именно сестре написала Алина, поклонникам приходится только догадываться.

Артистка добавила, что она вместе со своей семьей помогает семьям пострадавших исходя из своих возможностей. Алина подчеркнула, что всегда помогала и помогает своим землякам, а особенно детям, поскольку они - наше будущее, как отметила звезда.

Гросу объяснилась за развлекательный контент в день атаки по Украине и вспомнила о лечении сестры в &quot;Охматдете&quot;

Певица публично извинилась за неуместный контент в соцсетях (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Напоследок Гросу написала, что вместе со своей командой присоединилась к сбору на "Охматдет", чтобы детскую больницу быстрее могли восстановить после российского террора.

Гросу объяснилась за развлекательный контент в день атаки по Украине и вспомнила о лечении сестры в &quot;Охматдете&quot;

Гросу прокомментировала удар РФ по "Охматдету" (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Почему захейтили Гросу

Днем ранее она обнародовала ролик, посвященный выходу ее новой песни. В видео певица танцевала и показалась с бокалом в руках.

В комментариях украинцы, которые не могли прийти в себя после новостей из-за масштабных обстрелов окупантов, выразили свое недовольство относительно неуместного поста.

Спустя некоторое время исполнительница удалила контент.

Ранее мы рассказывали, что сеть бурно отреагировала на фото Хлывнюка, который показал месть за обстрел "Охматдета".

Тем временем Наталка Денисенко ошарашила "непопулярным мнением" о войне и нарвалась на критику.

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