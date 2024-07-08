Аліна Гросу нарвалася на хейт через танці у день масованої атаки по Україні: "Будьте людиною"
8 липня, у день масованої ракетної атаки РФ по Україні, співачка Аліна Гросу відзначилася недоречним контентом у соцмережах. Зокрема, у той час, коли у Києві продовжуються розбори завалів на території дитячої лікарні "Охматдит", артистка вирішила заявити про вихід нової пісні.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Що написала Гросу
Зірка опублікувала ролик, у якому продемонструвала палкі танці. На тлі в цей момент звучить її пісня "Малинові вуста", яку вона планує випустити вже незабаром.
Знаменитість з'являється у кадрі у червоному вбранні, на підборах та демонструє динамічні рухи під свою композицію. В руках вона тримає келих.
Співачку розкритикували за недоречний контент (Фото: instagram.com/alina_grosu)
"Мій вайб - рухи розкуті. Скоро. Всім вдалого та спокійного тижня. Жодне розе не постраждало, в келиху - малиновий сироп та вода", - написала Гросу у підписі до ролика.
Зірка втрапила в скандал (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Реакція мережі
Юзери не стали приховувати своє обурення та висловили думки з приводу контенту відомої українки. Вони підкреслили, що сьогодні, у день обстрілу України Росією, коли серед постраждалих діти, точно не час демонструвати своє безтурботне життя та викладати у мережу щось подібне. Ось деякі коментарі людей на цю тему:
- "Невже так важко перенести цей пост на пару днів пізніше? В Києві влучання в дитячу лікарню, дітки постраждали, будинки розвалені, десятки загиблих і поранених, в Кривому розі пекло а у вас "Малинові вуста"? Будьте людиною, Господи"
- "2 реальності: 1 - Київ бомблять, люди гинуть від ракет, "Охматдит"…діти під завалами… 2 - Аліна Гросу публікує відео про свій вайб та розкуті рухи"
- "Дуже "на часі" це пост. От прямо сьогодні"
- "Танці на крові"
- "Аліна….. У тебе все ок з головою? Чи новини ще не бачила?"
- "Це п**дець! Бджілка, ти *обу дала? Роби пости про допомогу постраждалим".
До слова, після хвилі критики Аліна вирішила все ж прибрати ролик зі своєї сторінки. При цьому вона не стала вдаватися до пояснень чи будь-яких коментарів, а просто мовчки видалила відеоконтент.
Що відомо про обстріл України 8 липня
Країна-окупант Росія цього дня завдала масованих ракетних ударів по нашій країні. Гучні вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Донецькій області.
Відомо про застосування ворогами близько 38 ракет, 30 із яких силам ППО вдалося збити. Також вже відомо про понад 30 загиблих, більше сотні постраждалих.
Лише у столиці загинули 22 людини. Атака сьогодні стала однією з наймасштабніших від початку цього року.
Під ударом також опинилася і дитяча лікарня Охматдит, в результаті чого було пошкоджено корпус на території закладу. Відомо про двох загиблих. На місці продовжують розбирати завали. Всі деталі про атаку росіян по Україні 8 липня - шукайте тут.
Тим часом сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні.
Також ми писали про те, що відома телеведуча звернулася до охочих допомогти "Охматдиту".