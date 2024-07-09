"Гідний син своєї нації": мережа бурхливо відреагувала на фото Хливнюка, який показав помсту за обстріл "Охматдиту"

Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав помсту окупантам за удар по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня . Артист, який долучився до ЗСУ, поділився у мережі промовистим фото.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Який пост оприлюднив Хливнюк

У своєму блозі знаменитість виклав кадр, на якому позує у військовій формі та тримає у руках боєприпас. На снаряді видніється напис "За "Охматдит".

Як відомо, музикант долучився до війська на початку великої війни, і наразі боронить нашу країну на передовій.

Окрім того, у stories Хливнюк закликав аудиторію не бути байдужою та конвертувати свою злість допомогу армії, аби захисники мали чим захищатися та якнайшвидше розправилися з ворогом.

"Трансформуйте свою злість у дію. Забезпечуйте військо", - написав лідер "Бумбоксу".

Андрій Хливнюк служить у ЗСУ (Фото: instagram.com/andriihorolski)

Як відреагувала мережа

Підписники бурхливо відреагували на новий допис Андрія. Вони подякували йому за віддану службу та прокоментували вчорашній страшний обстріл, який російські загарбники здійснили по відношенню до нашої країни. Ось що написали юзери:

"Гідний син своєї нації"

"В д*пу Путіна, будь ласка"

"Нехай влучає точно в ціль"

"Нехай такий "подарунок" попаде прямо в ціль! Дякую!"

"Дякуємо, що стоїте на захисті України"

"Сталеві квіти"

"Нема прощення за такий злочин....Хай долетить туди, куди треба"

"Андрійку, таких сьогодні має летіти сотні... за кожну краплю крові, за кожен дитячий зойк, за кожну материнську сльозу"

"Це ще один доказ неймовірної бездушності та геноциду українців. Дітки, більшість з яких бореться з тяжкими хворобами постраждали та загинули від рук російських тиранів…. Нехай вертається їм це все сторицею"

"Бережіть себе. За "Охматдит" і за усіх діток України".

Що відомо про службу зірки

Співак спершу вступив до територіальної оборони Києва, а у березні 2022 року потрапив під мінометний обстріл, внаслідок чого отримав поранення.

Хливнюк воює на фронті як пілот ударного дрона. Після служби в теробороні він приєднався до підрозділу патрульної поліції "Софія".

Також, нагадаємо, що у перші дні повномасштабного вторгнення виконавець записав ролик, який згодом став вірусним. Він заспівав на Софійській площі українську народну пісню "Ой у лузі червона калина".

А пізніше британський колектив Pink Floyd уперше за останні 28 років презентував композицію під назвою "Hey Hey Rise Up", для якої використав спів знаменитого українця.