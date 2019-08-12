Громко зовите на помощь: Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку

Комаровский дал несколько жизненно важных советов
Доктор Комаровский рассказал, к каким мерам нужно прибегать в случае, если вы обнаружили ребенка в критической ситуации. На своей Instagram-странице именитый педиатр описал порядок действий в подобном случае.
Комаровский сообщил, что делать, если вы остались одни в ситуации, когда жизни ребенка угрожает серьезная опасность. А также, если рядом с вами есть другие взрослые люди.
Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку (фото: mater.org.au)
Порядок действий по спасению ребенка, если вы одни:
Если вы не одни:
Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о штамме особо опасного вируса гриппа, который придет в страну уже в эпидемсезоне 2019-2020.
К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.
Также мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на вопрос, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку.