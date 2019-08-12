Громко зовите на помощь: Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку

Доктор Комаровский рассказал, к каким мерам нужно прибегать в случае, если вы обнаружили ребенка в критической ситуации. На своей Instagram-странице именитый педиатр описал порядок действий в подобном случае.

Комаровский сообщил, что делать, если вы остались одни в ситуации, когда жизни ребенка угрожает серьезная опасность. А также, если рядом с вами есть другие взрослые люди.

Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку (фото: mater.org.au)

Порядок действий по спасению ребенка, если вы одни:

позовите на помощь как можно громче;

убедитесь, что вашей жизни опасность не угрожает;

начните реанимацию и проводите ее в течение минуты;

прервитесь, чтобы позвонить в службу спасения или в "скорую";

продолжайте реанимационные действия до прибытия профессионалов.

Если вы не одни:

одновременно звоните в службу спасения или "скорую", убедившись в собственной безопасности;

продолжайте реанимацию до прибытия профессионалов;

если есть возможность, постоянно поддерживайте связь с диспетчером спасательной службы, выполняя его инструкции.

Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о штамме особо опасного вируса гриппа, который придет в страну уже в эпидемсезоне 2019-2020.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

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