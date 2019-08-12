Голосно кличте на допомогу: Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині

Доктор Комаровський розповів, до яких заходів потрібно вдаватися у випадку, якщо ви виявили дитину в критичній ситуації. На своїй Instagram-сторінці іменитий педіатр описав порядок дій у такому випадку.

Комаровський повідомив, що робити, якщо ви залишилися одні в ситуації, коли життю дитини загрожує серйозна небезпека. А також, якщо поруч є інші дорослі люди.

Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині (фото: mater.org.au)

Порядок дій з порятунку дитини, якщо ви одні:

покличте на допомогу якомога голосніше;

переконайтеся, що вашому життю не загрожує небезпека;

почніть реанімацію і проводьте її протягом хвилини;

перервіться, щоб подзвонити в службу порятунку або в "швидку";

продовжуйте реанімаційні дії до прибуття професіоналів.

Якщо ви не одні:

одночасно телефонуйте в службу порятунку або "швидку", переконавшись у власній безпеці;

продовжуйте реанімацію до прибуття професіоналів;

якщо є можливість, постійно підтримуйте зв'язок з диспетчером рятувальної служби, виконуючи його інструкції.

Комаровський розповів про невідкладну допомогу дитині (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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