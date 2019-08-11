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Что стоит знать о соцсетях? Комаровский сделал важное заявление

STYLERЖизнь    11.08.2019 - 17:00
Что стоит знать о соцсетях? Комаровский сделал важное заявление
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рекомендует родителям более тщательно следить за действиями ребенка

Евгений Комаровский, который нередко дает важные советы родителям касательно ухода за детьми, рассказал, чем опасны социальные сети и как минимизировать данный риск. Об этом эксперт рассказал на YouTube-аккаунте.

Комаровский отмечает, что дети разбираются в социальных сетях намного лучше, чем родители, однако именно мама и папа обязаны обеспечить детскую безопасность.

"Общение в сети несет в себе определенный риск. Риск того, что в сеть попадает личная информация о вашей семье: адреса, явки, пароли, телефоны, данные кредитных карточек. И вообще просто тот факт, что вы сейчас отдыхаете на море всей семьей и дом пустой - заходи кто хочешь!" - говорит доктор.

Комаровский рассказал о социальных сетях

Именно поэтому эксперт советует родителям разобраться и выяснить, как работают программы родительского контроля, которые позволяют контролировать жизнь ребенка в социальной сети.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

К слову, Уляна Супрун рассказала, что набор веса не всегда зависит от человека. Также и. о. министра здравоохранения поведала о правильном похудении, которое не навредит здоровью.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку. 

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