Хуже не будет: Комаровский ответил на важный вопрос о болезни ребенка

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли ребенку с насморком и красным горлом посещать тренировки по плаванию в бассейне. Именитый педиатр опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram.

Педиатр ответил на вопрос родителей, не будет ли от этого хуже ребенку, который уже достаточно выздоровел и не жалуется на боль в горле. Но при этом у него все еще есть насморк и покраснение.

Комаровский рассказал, можно ли с насморком посещать бассейн (фото: pixabay.com)

Комаровский утверждает, что ребенку хуже не будет. Но стоит обратить внимание, чем именно болеет ребенок, чтобы выяснить, заразен ли он для окружающих.

Если это грипп, и с момента начала заболевания прошла неделя, то малыш уже не заразен и спокойно может находится в бассейне в коллективе других детей и взрослых.

Комаровский рассказал, можно ли с насморком посещать бассейн (фото: unsplash.com)

Но если же у него аденовирусная инфекция, при которой тоже может быть красное горло и сопли, тогда он остается заразен для других людей в течение 2-3 недель.

"В такой ситуации только врач может ответить на вопрос: "Можно или нельзя?", потому что нужно поставить диагноз", - советует педиатр.

Евгений Комаровский также отметил, что самым лучшим способом распространения аденовирусной инфекции является вода.

Комаровский рассказал, можно ли с насморком посещать бассейн (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, Уляна Супрун рассказала, что набор веса не всегда зависит от человека. Также и. о. министра здравоохранения поведала о правильном похудении, которое не навредит здоровью.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на вопрос, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку.