На Украину надвигается особо опасный вирус: кто в зоне риска

Грипп в Украине (фото: РБК-Украина)

В новом эпидемическом сезоне в Украине ожидаются четыре штамма гриппа

Следующий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ ожидается в Украине уже совсем скоро. Этой осенью и зимой украинцам будут угрожать четыре штамма вируса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Среди штаммов гриппа, от которых будут страдать жители страны, наиболее агрессивным считается сингапурский A (H3N2), который уже проявил себя в сезоне 2018-2019. Он опасен тем, что может вызывать пневмонию и другие тяжелые осложнения.

Кроме сингапурского гриппа, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2019-2020 проявят себя такие штаммы:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1);

вирус, похожий на B/Colorado/06/2017;

вирус, похожий на B/Phuket/3073/2013.

В Минздраве напомнили, что самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация. Уже в октябре 2019 года будет закуплено полмиллиона доз вакцин от гриппа.

Грипп в Украине (фото: facebook.com/liliya.grynevych)

Приобрести вакцины можно будет за собственные средства в аптеках. Кроме того, предприятия или же региональные власти из местных бюджетов могут профинансировать вакцинацию особо уязвимых групп, к которым относятся медицинские работники, сотрудники сферы образования, дети до пяти лет, беременные, пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

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