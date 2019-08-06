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На Украину надвигается особо опасный вирус: кто в зоне риска

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 09:37
На Украину надвигается особо опасный вирус: кто в зоне риска
Грипп в Украине (фото: РБК-Украина)

В новом эпидемическом сезоне в Украине ожидаются четыре штамма гриппа

Следующий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ ожидается в Украине уже совсем скоро. Этой осенью и зимой украинцам будут угрожать четыре штамма вируса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Среди штаммов гриппа, от которых будут страдать жители страны, наиболее агрессивным считается сингапурский A (H3N2), который уже проявил себя в сезоне 2018-2019. Он опасен тем, что может вызывать пневмонию и другие тяжелые осложнения.

Кроме сингапурского гриппа, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2019-2020 проявят себя такие штаммы:

  • A/Brisbane/02/2018 (H1N1);
  • вирус, похожий на B/Colorado/06/2017;
  • вирус, похожий на B/Phuket/3073/2013.

В Минздраве напомнили, что самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация. Уже в октябре 2019 года будет закуплено полмиллиона доз вакцин от гриппа.

На Украину надвигается особо опасный вирус: кто в зоне риска

Грипп в Украине (фото: facebook.com/liliya.grynevych)

Приобрести вакцины можно будет за собственные средства в аптеках. Кроме того, предприятия или же региональные власти из местных бюджетов могут профинансировать вакцинацию особо уязвимых групп, к которым относятся медицинские работники, сотрудники сферы образования, дети до пяти лет, беременные, пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

К слову, Уляна Супрун рассказала, что нужно знать о пальмовом масле, а также развенчала популярные мифы касательно данного продукта. 

Напомним, недавно доктор Комаровский поделился мнением, можно ли использовать детям до года спреи для промывания носа вместо капель. 

Конкретный совет: Комаровский рассказал, каким лекарством лучше сбивать температуру (видео) Абсолютно недопустимо: Комаровский указал на важный нюанс при болезни ребенка
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