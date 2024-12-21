Грілки можуть бути небезпечними для здоров'я: список насторожливих ознак

Грілки можуть допомогти зігрітися взимку при правильному користуванні. Однак, варто знати про ознаки, які вказують, що грілки можуть завдати шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Що варто знати про грілки

Експерт Ребекка Суейн розповіла, що такі ознаки, як труднощі з утриманням тепла, розм’якшений матеріал і зміна кольору, можуть означати, що пляшка небезпечна для використання.

Тому важливо перевіряти термін придатності своїх грілок, які в ідеалі слід замінювати кожні 2-3 роки.

Після цього періоду часу їхній матеріал зіпсується, і продовження їх використання може призвести до опіків.

"Хоча вони можуть бути чудовим способом зігрітися, важливо пам’ятати, що для безпечного використання їх потрібно замінювати. З часом ці пляшки псуються від постійного наповнення теплою водою. Це порушує їх структуру, і оскільки матеріал стає тоншим, це збільшує ризик розколювання або розриву та спричинення опіків", - додала експерт.

Зокрема, на грілках має бути вказано рік їх виготовлення, щоб ви знали, коли їх потрібно замінити. Однак, якщо такої дати немає, то є інші ознаки того, що вона застара для використання.

Людина в руках тримає грілку (фото: Freepik)

Розм'якшений матеріал

Пляшки з гарячою водою не повинні бути сильно м'якою. Це може бути ознакою того, що якість пляшки погіршилася та вона втратила свою міцність.

Труднощі зі збереженням тепла

Якщо ви помітили, що ваша пляшка на дотик не залишається теплою достатньо довго, ніж раніше, це може бути ще одним свідченням того, що матеріал розм’якшився.

Втрата кольору

Знебарвлена ​​пляшка може означати, що ви використовували її занадто довго. Рекомендується міняти грілку кожні 2-3 роки.

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