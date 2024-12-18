Лікар розповіла, як визначити, чи ви ще заразні після грипу чи застуди

Якщо ви захворіли на грип чи застуду напередодні зимових свят, то варто потурбуватися про те, щоб не передати хворобу своїм близьким. Лікарі назвали способи, які допоможуть перевірити, чи ви все ще заразні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Грип

Доктор Марлен Міллен розповіла, що під час грипу можуть з’являться такі симптоми: озноб, лихоманка, кашель, біль у горлі, втома та головні болі, нежить та закладеність носа.

Коли з’являються симптоми грипу, люди стають найбільш заразними в перші кілька днів.

В такий час варто залишатися вдома. Коли симптоми почнуть покращуватися, а лихоманка зникне без використання жарознижуючих препаратів, то ви станете менш заразним і можете залишити свій дім та займатись справами.

Вважається, що ви одужуєте, якщо почуваєтеся достатньо добре, щоб виконувати повсякденну діяльність.

Протягом п’яти днів поки у вас є симптоми, носіть маску та дотримуйтеся фізичної дистанції, наскільки це можливо.

Діагностичний тест на грип не може визначити, наскільки ви можете поширювати хворобу.

Коронавірус

COVID викликається вірусом, клінічно відомим як SARS-CoV-2. Може виникнути лихоманка, кашель, біль у горлі, м’язові болі, головний біль, закладеність або нежить, діарея, втома та нудота.

Втрата смаку чи нюху є ще одним симптомом, який спостерігається при COVID-19.

Якщо у вас виникли такі симптоми, то залишайтеся вдома. Щойно симптоми почнуть покращуватися в цілому і лихоманка спадає без жарознижуючих препаратів, , ви вважається менш заразним.

Носіть маску та дотримуйтесь фізичної дистанції під час хвороби та кілька днів після.

Іноді симптоми COVID загострюються через один-два тижні після початкової появи. Якщо це станеться, залишайтеся вдома та дотримуйтесь порад лікаря.

Застуда

Звичайна застуда викликається різними типами респіраторних вірусів. Типовими симптомами є нежить або закладеність носа, кашель, чхання, біль у горлі, лихоманка, болі в тілі та головний біль.

Це схоже на грип, але один зі способів відрізнити це те, що застуда з’являється поступово, зазвичай протягом кількох днів. Тоді як грип навпаки, протікає дуже різко та інтенсивно.

Після того, як у вас з’являються симптоми застуди, ви заразні протягом семи днів.

А нгіна

Стрептококова ангіна - це бактеріальна інфекція, яка зазвичай проявляється як біль у горлі без будь-яких носових симптомів або сльозотечі. Горло може розпухнути, можуть з'явитися червоні плями на піднебінні або білі плями на горлі і підійметься температура тіла.

Коли ви починаєте відчувати симптоми стрептококової ангіни, зверніться до лікаря.

Після того, як ви починаєте приймати антибіотики для стрептококової ангіни, ви можете поширювати інфекцію протягом приблизно 24 годин після цього.

Стрептококова ангіна може бути заразною протягом трьох тижнів, якщо ви не отримуєте належного лікування.

Кашлюк

Це бактеріальна інфекція з симптомами, які імітують ознаки звичайної застуди на ранній стадії захворювання. У вас може бути нежить або закладеність носа, дуже легкий кашель і висока температура.

Хвороба починається через 3-14 днів після інфікування (у середньому 5-8 днів) і протікає як ГРВІ.

Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, і за тижні хвороби це дуже виснажує хворого. Під час кашлю може відходити мокротиння. Цей період може тривати до 8 тижнів.

Кашлюк є заразним з моменту появи симптомів і до приблизно 14 днів після початку кашлю.