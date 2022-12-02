Куди не можна прикладати грілку та як правильно нею користуватись: це варто знати усім
Зима обіцяє бути найскладнішою для українців через постійні обстріли російських окупантів. Тому варто в кожному будинку мати грілку, яка допоможе зігрітися у складний час. Однак, важливо правильно її застосувати, щоб не нашкодити здоров'ю.
Що не можна робити з грілкою - читайте нижче.
Коли можна використовувати грілку
Зокрема, є певний перелік ситуацій, у яких дозволено використовувати зігріваючий пристрій:
- Для зігрівання різних частин тіла. Грілка ідеально підходить після промерзання, а також для відігрівання кінцівок. Її застосовують для зігрівання тіла під час сну, особливо в холодний сезон;
- Ефективна для профілактики простудних захворювань. Найчастіше застосовують замість звичних гірчичників;
- Допомагає знизити больовий поріг. Тому деякі дівчата досі використовують грілку під час менструації;
- Грілка допомагає розслабити напружену мускулатуру і збільшити приплив крові, що особливо корисно спортсменам.
У яких випадках заборонено використовувати
Суворо заборонено використовувати грілку при гострих запальних процесах. Вплив тепла на пошкоджені ділянки тіла або органи може викликати незворотні наслідки. Не використовуйте грілку у таких випадках:
- при внутрішній кровотечі;
- при високій температурі тіла;
- при відкритих ранах або при інфікуванні ран;
- при забоях (не рекомендується застосовувати перші 24 години);
- при злоякісних пухлинах і новоутвореннях.
Як правильно застосовувати
Є певний алгоритм застосування грілки, який порушувати не рекомендується. Щоб не зашкодити здоров'ю, варто:
- Підготовитись до проведення процедури. Для цього знадобиться: гумова грілка з пробкою, тепла вода (не вище 60 градусів) та чистий рушник.
- Нагрійте воду, а потім налийте її в порожнину грілки. Ретельно закупорте затором. Важливо переконатись, що на грілці не залишилися мокрі сліди, після чого загорніть прилад у чистий рушник;
- Прикладіть її до потрібної частини тіла та дочекайтеся, поки вода охолоне. Дозволено міняти воду на більш теплу при остиганні. Якщо ви міняєте воду, то необхідно робити 15-хвилинну перерву.
Додамо, якщо ви раніше використовували гумову грілку, то вам необхідно переконатися, що в ній відсутня вода. Також не забувайте і про гігієну. Використовуйте тільки чисті стерильні рушники, щоб скоротити ризик зараження шкірними захворюваннями.
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