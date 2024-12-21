Грелки могут быть опасными для здоровья: список настораживающих признаков

Грелки могут помочь согреться зимой при правильном пользовании. Однако, стоит знать о признаках, которые указывают, что грелки могут нанести вред здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Что стоит знать о грелках

Эксперт Ребекка Суэйн рассказала, что такие признаки, как трудности с удержанием тепла, размягченный материал и изменение цвета, могут означать, что бутылка небезопасна для использования.

Поэтому важно проверять срок годности своих грелок, которые в идеале следует заменять каждые 2-3 года.

После этого периода времени их материал испортится, и продолжение их использования может привести к ожогам.

"Хотя они могут быть отличным способом согреться, важно помнить, что для безопасного использования их нужно заменять. Со временем эти бутылки портятся от постоянного наполнения теплой водой. Это нарушает их структуру, и поскольку материал становится тоньше, это увеличивает риск раскалывания или разрыва и причинения ожогов", - добавила эксперт.

В частности, на грелках должен быть указан год их изготовления, чтобы вы знали, когда их нужно заменить. Однако, если такой даты нет, то есть другие признаки того, что она устарела для использования.

Человек в руках держит грелку (фото: Freepik)

Размягченный материал

Бутылки с горячей водой не должны быть сильно мягкой. Это может быть признаком того, что качество бутылки ухудшилось, и она потеряла свою прочность.

Трудности с сохранением тепла

Если вы заметили, что ваша бутылка на ощупь не остается теплой достаточно долго, чем раньше, это может быть еще одним свидетельством того, что материал размягчился.

Потеря цвета

Обесцвеченная бутылка может означать, что вы использовали ее слишком долго. Рекомендуется менять грелку каждые 2-3 года.

Расширение при заполнении