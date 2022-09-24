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Гречаники без м'яса: готуємо смачні і прості українські котлети

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Субота 24 вересня 2022 09:01
Гречаники без м'яса: готуємо смачні і прості українські котлети Фото: Як приготувати гречаники без м'яса (YouTube)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні починає дешевшати гречка, а це значить, що варто поласувати гречаниками. Їх можна готувати без м'яса і все одно буде смачно.

Як приготувати цю унікальну українську страву, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Інгредієнти:

  • 1 склянка гречки;
  • 2 склянки води;
  • 3 картоплини;
  • 2-3 зубці часнику;
  • рослинна олія;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль, перець до смаку.

Покрокове приготування

Зваріть гречку, додайте до неї сіль.

Сиру картоплю потріть на середній тертці. Додайте в гарячу гречку. Посоліть, поперчіть, додайте посічений дрібно часник і ретельно вимішайте. Спочатку ложкою, а коли трішки схолоне - руками.

Після цього руками сформуйте гречаники (схожі на котлети), обваляйте в сухарях і обсмажте на гарячій пательні у великій кількості олії.

Найкраще смакують гречаники з томатним соусом. Прикрасьте листочком зелені і можна подавати на стіл.

Зауважимо, що можна використати зварену гречку, яка вже стоїть в холодильнику пару днів і ніхто не хоче її їсти.

Дивіться також відео від української кулінарки, як приготувати гречаники:

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Також читайте про смачні смажені пиріжки на картопляному відварі.

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