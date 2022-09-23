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В Україні дешевшає гречка: що буде з цінами далі

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П'ятниця 23 вересня 2022 08:57
В Україні дешевшає гречка: що буде з цінами далі Фото: Гречана крупа дешевшає в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні поступово почала дешевшати гречка, у деяких магазинах кілограм крупи вже можна купити по 70 гривень. Але подальшого падіння цін не варто очікувати.

Про це розповів економіст Олег Пендзин УНН.

Що буде далі із цінами

Ціни можуть знижуватися, але незначно. За словами Пендзина, якщо ціни сильно впадуть, фермерам не вигідно садитиме гречку наступного року. Також може бути дефіцит крупи через це.

"Бо якщо зараз ціна гречки опуститься нижче за собівартість, то наступного року її ніхто не посадить, а значить, буде дефіцит і висока ціна на продукт. Схожа ситуація була, здається, у 2011 році, коли фермери отримали великий урожай гречки і тому ціна впала. Тому у 2012 році її мало хто посіяв", - розповів економіст.

"Якщо і цього року виробники не запрацюють, цілком можливо, що наступного її не сіятимуть, ніхто не хоче працювати собі на збиток. Тому я не думаю, що ціна буде нижчою за собівартість", - додав він.

Чому крупа не може бути дешевою

Річ у тім, що собівартість гречки збільшилася у порівнянні з минулим роком. Подорожчали паливно-мастильні матеріали, що вплинуло на вартість польових робіт.

Крім того, щоб довести гречане зерно до стану крупи, його необхідно просіяти та очистити, далі слід процес лущення та шліфування. Для цього використовується електроенергія, яка також подорожчала.

"Якщо гречка дешевшатиме нижче за собівартість, фермери все одно змушені будуть її продавати, тому що потраплять у кредити, тому зараз їм потрібні гроші", - зазначив Пендзин.

Мало хто знає, що надлишок гречки раніше сформувався за рахунок зниження внутрішнього споживчого ринку.

За словами фахівця, гречка – досить специфічна культура. Адже в Європі її не вживають, тож туди неможливо продати продукт. До війни виробники експортували її до Росії та Білорусі, проте цей ринок закритий, з відомих нам причин.

Скільки зараз коштує гречка

Зазначимо, що зараз, наприклад, можна купити гречку і за ціною 61,99 гривні у мережі супермаркетів "Фора", на ринках її ціна стартує від 70 гривень.

В Україні дешевшає гречка: що буде з цінами далі

Як ми раніше писали, в Україні гречку почали продавати за 55 грн.

Нагадаємо, що експерт розповів, коли і на скільки впаде ціна на гречку.

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