Гречаники без мяса: готовим вкусные и простые украинские котлеты
В Украине начинает дешеветь гречка, а это значит, что стоит полакомиться гречаниками. Их можно готовить без мяса и все равно будет вкусно.
Как приготовить это уникальное украинское блюдо, читайте ниже в нашем материале Styler.
Ингредиенты:
- 1 стакан гречки;
- 2 стакана воды;
- 3 картофелины;
- 2-3 зубца чеснока;
- растительное масло;
- панировочные сухари;
- соль, перец по вкусу.
Пошаговое приготовление
Сварите гречку, добавьте в нее соль.
Сырой картофель потрите на средней терке. Добавьте в горячую гречку. Посолите, поперчите, добавьте мелко порубленный чеснок и тщательно вымешайте. Сначала ложкой, а когда немножко остынет - руками.
После этого руками сформируйте гречаники (похожие на котлеты), обваляйте в сухарях и обжарьте на горячей сковороде в большом количестве растительного масла.
Лучше всего гречаники заходят с томатным соусом. Украсьте листиком зелени и можно подавать на стол.
Отметим, что можно использовать сваренную гречку, которая уже стоит в холодильнике пару дней, и никто не хочет ее есть.
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