Грамота от Азарова и нагрудный знак: всплыли неприятные факты об Андрее Богдане

Андрей Богдан, глава Офиса президента, получил почетную грамоту от Николая Азарова и звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Ющенко. За что Андрей Богдан был отмечен такими высокими наградами, рассказали в сюжете "Схемы".

Андрей Богдан в правительстве Азарова занимал высокий пост – уполномоченный по вопросам антикоррупции. А также был личным советником премьер-министра. Как отмечают журналисты, после трагических событий 2013 года, Богдан из правительства не ушел.

В ноябре 2013 года он вместе с Азаровым и Юрием Бойко летал в Россию на переговоры. Именно после этого визита правительство Януковича сделало заявление о том, что подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС остановлено.

Фото: radiosvoboda.org

Какая была на тот момент позиция нынешнего главы Офиса президента узнать не удалось, так как он отказался отвечать на вопросы журналистов. Почетную грамоту от Николая Азарова Андрей Богдан получил уже во время Революции Достоинства.

Как отмечает Кристина Бердинских, нынешний глава Офиса президента сильно отличается от своих предшественников – он ведет себя самоуверенно, показывает, что имеет влияние на политическую систему Украины и иногда даже кажется, что иерархии в правительстве он просто не замечает.

Андрей Богдан практически не расстается с Зеленским. Он вместе посещают мероприятия, вместе отдыхают и порой Андрей Богдан следует за президентом Зеленским как тень.

"Возможно, даже не все люди до сих пор знают, кто такой Андрей Богдан. Потому что Зеленский – это все же медийный персонаж, стопроцентная узнаваемость. Несмотря на то, что вокруг Богдана постоянно связаны какие-то скандалы, думаю, что широкие слои населения даже, возможно, не догадываются, что он работал в правительстве Николая Азарова", - добавила Бердинских.

За что Богдану дали грамоту

Как рассказал заведующий музея по истории правительств Украины Владимир Татаренко, почетная грамота КМУ – высшая награда Кабинета министров Украины. Ее изготавливают за подписью премьер-министра и вручают в торжественной обстановке. К ней полагается нагрудный знак. Ходатайство о награждении Богдана было подано в декабре 2013 года, в разгар протестов на Майдане. И наградили его как личного советника Николая Азарова.

Фото: radiosvoboda.org

Роль Богдана в отказе от евроинтеграции

19 ноября 2013 года Николай Азаров, Юрий Бойко, Владимир Ельченко (посол Украины в РФ), а также несколько министров и замминистров отправились на переговоры в Санкт-Петербург. На правительственный борт поднялся и Андрей Богдан. Фамилия нынешнего главы Офиса президента указана в составе делегации, а также есть данные от пограничников о том, что Богдан пересекал границу. Через два дня правительство сообщило о том, что ассоциация с ЕС остановлена. А 23 декабря 2013 года Азаров решил наградить Андрея Богдана почетной грамотой.

"За проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирования негативного отношения к коррупции и за подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины", - сказано в ходатайстве Азарова.

Фактически, Андрей Богдан получил награду уже после того, как на Майдане появились первые пострадавшие и когда уже стояли палатки. И на протяжении всей Революции Достоинства, Андрей Богдан продолжал работать в правительстве Азарова. Свой пост он покинул только в марте, когда премьер-министром стал Арсений Яценюк.

В официальной биографии Андрея Богдана о работе с Азаровым не упоминается, однако факт получения грамоты – есть.

Звание "Заслуженного юриста" от Ющенко

В биографии Андрея Богдана есть еще одна награда – "Звание заслуженного юриста Украины", которую дал ему Виктор Ющенко. Как выяснили журналисты, звание ему дали за то, чего на самом деле не произошло. В ходатайстве перечисляются положительные характеристики Богдана как юриста, а также указано – за возвращение завода "Никопольский ферросплавный государству". Однако этот завод так и не стал государственным, более того – Игорь Коломойский является его частным акционером. И олигарх подтвердил, что в 2003 году его приватизировали и он стал частным предприятием. Пакет акций также принадлежит и Виктору Пинчуку.

Фото: radiosvoboda.org

Получается, что Андрея Богдана наградили за то, что он по сути не сделал. Но при этом он получал доплату при правительстве сначала Ющенко, а потом – при правительстве Януковича.

Ответить на вопросы журналистов по данному расследованию Андрей Богдан несколько раз отказался.

Андрей Богдан получил грамоту от Азарова в разгар Революции Достоинства (Видео: YouTube/РадиоСвобода)