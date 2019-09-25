Я и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критику

Андрей Богдан нарвался на критику в сети из-за публикации фото с Владимиром Зеленским
Владимир Зеленский сейчас находится в США с рабочим визитом, куда отправился 23 сентября и пробудет до 26-го. Вместе с президентом Украины туда полетел и руководитель его Офиса Андрей Богдан, а возглавил украинскую делегацию министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Андрей Богдан показал фото вмесе с президентом с сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой президент выступил с речью во вторник, 24 сентября.
Свое фото Богдан подписал довольно лаконично: "Мы работаем - я и Президент". Но подобная формулировка вызвала некоторое недоумение подписчиков руководителя ОПУ, поскольку он поставил свое имя перед Зеленским.
Владимир Зеленский и Андрей Богдан в США (фото: facebook.com)
Пользователи сети оставляют множество неодобрительных комментариев под публикацией главы ОПУ.
Скрин комментариев
А в первый день визита в США Андрей Богдан сделал снимок на фоне "достопримечательности" - очереди за новым iPhone 11 Pro Max.
Андрей Богдан в США (фото: facebook.com)
Ранее мы писали, что Евгений Кошевой остро высмеял инициативу Владимира Зеленского на концерте "Вечернего Квартала" в Турции.