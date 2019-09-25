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Я и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критику

STYLERПерсоны    25.09.2019 - 08:09
Я и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критику
Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан нарвался на критику в сети из-за публикации фото с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский сейчас находится в США с рабочим визитом, куда отправился 23 сентября и пробудет до 26-го. Вместе с президентом Украины туда полетел и руководитель его Офиса Андрей Богдан, а возглавил украинскую делегацию министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Андрей Богдан показал фото вмесе с президентом с сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой президент выступил с речью во вторник, 24 сентября.

Свое фото Богдан подписал довольно лаконично: "Мы работаем - я и Президент". Но подобная формулировка вызвала некоторое недоумение подписчиков руководителя ОПУ, поскольку он поставил свое имя перед Зеленским.

Я и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критику

Владимир Зеленский и Андрей Богдан в США (фото: facebook.com)

Пользователи сети оставляют множество неодобрительных комментариев под публикацией главы ОПУ.

  • Андрюша, веди себя немножко сдержаннее! Президент Украины - Зеленский В. А. Ок? Работает Президент и наша делегация! Надеюсь, ты понял!
  • Я - последняя буква в алфавите. Да и не корректно как-то, нет?
  • Правильнее сказать Президент и я. И не забывайте: я последняя буква в алфавите.
  • Наверное все-таки правильнее ставить Президента на первое место, а Я на второе.
  • ПрацюємО. И президент действительно первым должен быть.

Я и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критикуЯ и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критикуЯ и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критику

Скрин комментариев

А в первый день визита в США Андрей Богдан сделал снимок на фоне "достопримечательности" - очереди за новым iPhone 11 Pro Max.

Я и президент: Богдан показал фото с Зеленским из Нью-Йорка и нарвался на критику

Андрей Богдан в США (фото: facebook.com)

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой остро высмеял инициативу Владимира Зеленского на концерте "Вечернего Квартала" в Турции.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийБогдан
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