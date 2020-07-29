Град, шквалы, ливни и резкий скачок температуры: украинцам прогнозируют опасную погоду

Погода в Украине принесет грозовые дожди в ряд областей, а в некоторых регионах будет жарко и сухо, что повышает риски возникновения пожаров. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

В Укргидрометцентре на картах показали, что наибольшая вероятность грозовых осадков 30 июля будет в Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

А вот Наталка Диденко прогнозирует "кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом в западных областях Украины, где-то на Севере, в Харьковской области". А вот в Центр атмосферный фронт придет вечером.

Что касается температуры, то завтра будет резкий скачок между умеренным теплом на Западе и Севере (здесь температура снизится до +25+28) и адски жарким Югом с +29+34 градуса. Центр по "градусам" будет где-то посредине - севернее +29+31, южнее +31+33.

В Киев в четверг придет "температурное облегчение" - после сегодняшней жары ожидается +26+28, местами возможны осадки.

Погода в Украине 30 июля (фото: meteo.gov.ua)

Из-за жары на Юге синоптики объявили высокий риск пожаров.

"30 июля в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ранее мы писали, как можно и нельзя защищаться от перепадов погоды при аномальной жаре.

Также сообщалось, что нестабильная летняя погода привела к тому, что Кирилловку затопило дождем, а вскоре еще один курорт на Азовском море ушел под воду.