В Украину придет аномальная жара: как можно и нельзя защищаться от перепадов погоды

Врач рассказала, какие средства не помогают защитить вас от сильной жары
В Украину вернется сильная жара, особенно высокие температуры за +35 и выше будут на Юге, Востоке, большей части Центра. Немного ниже, но тоже жарко будет на Севере и Западе.
Пик аномальной жары ожидается 29-30 июля, затем температура начнет спадать и на смену высоким градусам придут дожди и прохлада в +21+23 градуса.
Семейный врач Вита Олещенко рассказала, как защитить себя от такого резкого перепада, и чего делать при жаре нельзя. Об этом говорится в сюжете Украина 24.
Что нужно и можно делать при аномально жаркой погоде:
Врач говорит, что если у вас есть выбор дойти на работу пешком или проехаться в общественном транспорте, то оба варианта равносильны по тепловой нагрузке на организм.
А вот с помощью холодной пищи защитить от жары себя нельзя.
"Когда мы употребляем холодную еду, нашему организму нужно очень много энергии, чтобы ее нагреть. И вместо того, чтобы управлять процессами терморегуляции, наш организм тратит силы на нагревание мороженого и коктейлей", - рассказала врач.
Вместо холодных продуктов и напитков специалист советует пить простую воду температурой +18+20 градусов.
Что касается охлаждения в водоемах, Вита Онищенко не советует просиживать долго в воде, так как можно переохладиться. А при выходе из воды в жаркий воздух можно получить тепловой удар.
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