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В Украину идут дожди и похолодание: синоптик сообщила о "погодных качелях"

Среда 29 июля 2020 12:26
В Украину идут дожди и похолодание: синоптик сообщила о "погодных качелях"
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

В нашу страну идет атмосферный фронт

Погода в Украине изменится с 30 июля. В нашу страну идет атмосферный фронт, который принесет с собой небольшое похолодание. В южной части Украины жара спадет с 34 градусов до +28. На Западе страны картина особо не поменяется, там по-прежнему будет 25-28 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталка Диденко.

"На Востоке и Юге в четверг жара еще продлится, ведь фронт идет издалека, с северо-запада Европы, немного закашлялся, жара в южной части и в восточных областях начнет ослабевать 31 июля - 1 августа. В Центре 30-го августа еще также ожидается высокая температура воздуха, до +29 +33 градусов, разве в Винницкой немного будет ниже, +28 +29 градусов", - сообщила синоптик.

В четверг, 30 июля дожди возможны в западных частях нашей страны.

"Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятны 30-го июля в западных областях Украины, где-то на Севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг придут к центральной части", - отметила эксперт.

По словам Диденко, на юге, в Луганской и Донецкой областях завтра будет сухая погода.

В Киеве 29 и 30 июля ожидаются осадки.

"Столица 30-го июля уже окажется в тылу фронта, поэтому жара наконец ослабнет и в течение дня в четверг ожидается +26 +28 градусов", - сообщила Диденко.

Как мы ранее писали, главный синоптик Украины дал прогноз на август.

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