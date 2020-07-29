Град, шквали, зливи і різкий стрибок температури: українцям прогнозують небезпечну погоду

Погода в Україні принесе грозові дощі в ряд областей, а в деяких регіонах буде спекотно і сухо, що підвищує ризики виникнення пожеж. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

В Укргідрометцентрі на картах показали, що найбільша ймовірність грозових опадів 30 липня буде в Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Харківській областях.

А ось Наталка Діденко прогнозує "короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом в західних областях України, десь на Півночі, в Харківській області". А ось в Центр атмосферний фронт прийде ввечері.

Що стосується температури, то завтра буде різкий стрибок між помірним теплом на Заході і Півночі (тут температура знизиться до +25+28) і пекельно жарким Півднем з +29+34 градуси. Центр за "градусами" буде десь посередині - північніше +29+31, південніше +31+33.

До Києва в четвер прийде "температурне полегшення" - після сьогоднішньої спеки очікується +26+28, місцями можливі опади.

Погода в Україні 30 липня (фото: meteo.gov.ua)

Через спеку на Півдні синоптики оголосили високий ризик пожеж.

"30 липня у східних, центральних, Одеській, Миколаївській і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Раніше ми писали, як можна захищатися від перепадів погоди при аномальній спеці.

Також повідомлялося, що нестабільна літня погода призвела до того, що Кирилівку затопило дощем, а невдовзі ще один курорт на Азовському морі пішов під воду.