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Готуємо неймовірно смачні заварні сирники: ви закохаєтесь в цей рецепт (відео)

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П'ятниця 30 червня 2023 19:20
Готуємо неймовірно смачні заварні сирники: ви закохаєтесь в цей рецепт (відео) Як приготувати заварні сирники (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Зазвичай у нас сирники асоціюються зі смаколиками з невеликою круглою формою, запечені або смажені на сковорідці. Однак таку страву можна приготувати інакшим способом, наприклад, із заварним кремом.

Рецептом заварних сирників поділились у фудблозі під ніком diali cooking у своєму Instagram.

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачних заварних сирників, вам знадобляться

Для тіста :

  • борошно - 400 г
  • сметана - 100 г
  • цукор - 120-150 г.
  • вершкове масло - 40 г
  • сода 1 ч. л.
  • оцет

Для начинки:

  • сир кисломолочний - 800 г
  • вершкове масло - 150 г
  • цукор - 150 г
  • ванільний цукор
  • яйця - 4 шт
  • молоко - 100 г
  • ванільний пудинг 2 ст. л.

Як готувати:

Спочатку потрібно в борошно з'єднати з цукром, додати сметану, розтоплене вершкове масло кімнатної температури та соду, погашену оцтом. Замісити не туге тісто та поділити на 4 частини.

Кожну частину тіста розкачати та випікати у духовці до готовності. Далі в миску додати яйця, звичайний та ванільний цукор та збити блендером до однорідної маси.

В кінці додати вершкове масло кімнатної температури, добре перемішати та поставити на середній вогонь, варити, постійно помішуючи приблизно 7-10 хвилин.

У молоці розвести пудинг, налити його до сиру та варити до загустіння. Перекласти гарячою масою коржі, верхній корж посипати крихтою тіста, або печива. Залишити в прохолодному місці до повного застигання сиру.

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