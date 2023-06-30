Готуємо неймовірно смачні заварні сирники: ви закохаєтесь в цей рецепт (відео)
Зазвичай у нас сирники асоціюються зі смаколиками з невеликою круглою формою, запечені або смажені на сковорідці. Однак таку страву можна приготувати інакшим способом, наприклад, із заварним кремом.
Рецептом заварних сирників поділились у фудблозі під ніком diali cooking у своєму Instagram.
Інгредієнти
Для приготування неймовірно смачних заварних сирників, вам знадобляться
Для тіста :
- борошно - 400 г
- сметана - 100 г
- цукор - 120-150 г.
- вершкове масло - 40 г
- сода 1 ч. л.
- оцет
Для начинки:
- сир кисломолочний - 800 г
- вершкове масло - 150 г
- цукор - 150 г
- ванільний цукор
- яйця - 4 шт
- молоко - 100 г
- ванільний пудинг 2 ст. л.
Як готувати:
Спочатку потрібно в борошно з'єднати з цукром, додати сметану, розтоплене вершкове масло кімнатної температури та соду, погашену оцтом. Замісити не туге тісто та поділити на 4 частини.
Кожну частину тіста розкачати та випікати у духовці до готовності. Далі в миску додати яйця, звичайний та ванільний цукор та збити блендером до однорідної маси.
В кінці додати вершкове масло кімнатної температури, добре перемішати та поставити на середній вогонь, варити, постійно помішуючи приблизно 7-10 хвилин.
У молоці розвести пудинг, налити його до сиру та варити до загустіння. Перекласти гарячою масою коржі, верхній корж посипати крихтою тіста, або печива. Залишити в прохолодному місці до повного застигання сиру.
Раніше ми писали про те, як приготувати маршмелоу вдома.
Також читайте, як легко та просто приготувати пончики.