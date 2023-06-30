Готовим невероятно вкусные заварные сырники: вы влюбитесь в этот рецепт (видео)
Обычно у нас сырники ассоциируются со вкусняшками с небольшой круглой формой, запеченные или жареные на сковороде. Однако такое блюдо можно приготовить иначе, например, с заварным кремом.
Рецептом заварных сырников поделились в фудблоге под ником diali cooking в своем Instagram.
Ингредиенты
Для приготовления невероятно вкусных заварных сырников вам понадобятся
Для теста:
- мука - 400 г
- сметана - 100 г
- сахар - 120-150 г.
- сливочное масло - 40 г
- сода 1 ч. л.
- уксус
Для начинки:
- сыр кисломолочный - 800 г
- сливочное масло - 150 г
- сахар - 150 г
- ванильный сахар
- яйца - 4 шт
- молоко - 100 г
- ванильный пудинг 2 ст. л.
Как готовить:
Сначала нужно в муку соединить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло комнатной температуры и соду, погашенную уксусом. Замесить не тугое тесто и разделить на 4 части.
Каждую часть теста раскатать и выпекать в духовке до готовности. Затем в миску добавить яйца, обычный и ванильный сахар и взбить блендером до однородной массы.
В конце добавить сливочное масло комнатной температуры, хорошо перемешать и поставить на средний огонь, варить постоянно помешивая примерно 7-10 минут.
В молоке развести пудинг, налить его в сыр и варить до загустения. Переложить горячей массой коржи, верхний корж посыпать крошкой теста или печенья. Оставить в прохладном месте до полного застывания творога.
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