Діти зацінять: тримайте найпростіший рецепт дуже смачного маршмелоу (відео)

Маршмелоу - це відомий смаколик, який всі люблять, особливо діти. Приготувати його нескладно, а більшість інгредієнтів точно є у вас вдома.

Інгредієнти

Для приготування дуже смачного маршмелоу вам знадобляться

листочки свіжої м'яти - 30 г

желатин - 20 г

вода - 100 мл

цукор - 440 г

кукурудзяний крохмаль - 30 г

цукрова пудра - 30 г

Як готувати

Спочатку потрібно залити желатин холодною водою. Промити м'яту, додати 50 мл води, збити блендером та віджати через сито, додати води так, щоб рідини стало 120 мл. Вилити м'ятну воду до цукру.

Далі потрібно довести цукровий сироп до кипіння, кип'ятити одну хвилину. Після цього розтопити желатин в мікрохвильовці.

В глибоку миску вилити розтоплений желатин, злегка збити міксером до пінки та потроху доливати гарячий м’ятний сироп.

Збивати міксером починаючи з маленької швидкості та закінчуючи високою - приблизно 10 хвилин. Маса має посвітлішати, збільшитись в об‘ємі та намотуватись на вінчики.

Форму застелити харчовою плівкою/пакетом для випічки та змастити краплею олії, вилити та розрівняти маршмелоу.

За бажанням частину маршмелоу можна змішати з барвником і зробити візерунок. Після охолодити його в холодильнику декілька годин.

З'єднати цукрову пудру і крохмаль, посипати поверхню смаколика та нарізаємо його на шматочки. Смачного!