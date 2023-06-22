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Готуємо донатси вдома: цей рецепт ви точно збережете(відео)

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Четвер 22 червня 2023 17:40
Готуємо донатси вдома: цей рецепт ви точно збережете(відео) Як приготувати донатси (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Чудовим десертом до чаю чи кави стануть пухкі та ароматні пончики, які ще називають донатсами. Вони виходять неймовірно смачними, а головне, що їх можна приготувати нескладно та з доступних інгредієнтів.

Рецептом поділилась фудблогер Вікторія під ніком victoria_cooking у своєму Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати неймовірно смачні донатси, вам знадобляться:

  • борошно - 700 г
  • тепле молоко - 350 мл
  • вершкове масло -100 г
  • цукор - 40 г
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • сухі дріжджі -7 г
  • яйця - 2 шт
  • дрібка солі
  • білий шоколад -200 г
  • олія - 50 г
  • барвник за бажанням

Як готувати

Спочатку до теплого молока додати цукор, сухі дріжджі, все ретельно перемішати вінчиком і залишити на 10 хвилин. Потім додати яйця, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, дрібку солі та знову перемішати.

Далі просіяти борошно та замісити м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Викласти у посудину, злегка змащену олією, накрити харчовою плівкою та залишити на одну годину в теплому місці.

Коли тісто підніметься, перекласти його на поверхню, присипану борошном та розкачати товщиною приблизно 1 см.

Вирізати пончики, попередньо зануривши форму для вирізання у борошно. Якщо немає форми для вирізання, то можна скористатися склянкою та горловинкою від пляшки.

Донатси необхідно смажити в добре розігрітій олії на невеликому вогні до золотистої скоринки. Після викласти на серветку, щоб позбутися зайвої олії.

Для глазурі шоколад розтопити зручним для вас способом, наприклад в мікрохвильовій печі або на водяній бані, після чого додати олію та перемішати.

Додати барвник за бажанням, знову перемішати та занурити пончики. Викласти на пергамент або решітку смаколики, що глазур трішки застигла. Потім прикрасити на свій смак. Готово.

Раніше ми писали про те, як легко та швидко приготувати зефір вдома.

Також читайте, рецепт цукрового печива, який коштує копійки.

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