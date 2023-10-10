Готуємо хрусткий пиріжок з вишнею як у МакДональдсі: знаменитий рецепт

Багато хто любить десерт з МакДональдса - хрумкий вишневий пиріг. Ви з легкістю можете приготувати випічку і вдома, і вона вийде набагато смачніше за ресторанну.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram cook_with_me_at_home .

Рецепт приготування вишневого пирога

Вам знадобиться

вишня – 300 г,

цукор - 80 г,

кукурудзяний крохмаль - 15 г,

вода - 50 мл,

тісто "філо" - 6 шт,

олія для смаження.

Покроковий рецепт

Свіжі чи розморожені вишні без кісточки викладіть у каструлю, додайте цукор, помішуючи, доведіть до кипіння. Додайте вимішаний у воді крохмаль, зменшіть вогонь і, помішуючи, варіть до загусання. Накрийте харчовою плівкою і дайте охолонути до кімнатної температури.

Тісто філо розморозьте згідно з інструкцією. На робочу поверхню викладіть лист тіста. Важливо, щоб решта тіста лежала накрита рушником, тому що філо швидко завітрюється і стає непридатним. На вужчий край листа викладіть начинку (орієнтовно 1 ст. л. з верхом), складіть у вигляді прямокутного пирога, край змастіть водою і зафіксуйте.

Смажте в достатній кількості розігрітої олії на середньому вогні з двох сторін до зарум'янювання, поливаючи пиріг олією. При необхідності викладіть на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

Подавайте до столу гарячим!