"Я працював там 5 років". Екс-співробітник McDonald's назвав 2 продукти, які не можна замовляти

Колишній співробітник McDonald's у США попередив любителів мережі швидкого харчування, щоб вони трималися подалі від двох популярних пунктів меню.

Про те, що краще не замовляти, він написав пост в соціальній мережі Reddit.

Що відомо про небезпечні продукти в "маку"

Чоловік пояснив, що більшість свого часу в компанії витрачав на приготування їжі, а один рік пропрацював менеджером.

У той час, як інші співробітники фаст-фуду застерігають від замовлення певних гамбургерів, чоловік заявив, що клієнтам слід уникати не лише продуктів харчування. За його словами, деякі напої в "маку" можуть бути небезпечними.

"Напої небезпечні. Коли я працював, я ніколи не бачив, щоб хтось чистив насадку, яка наливає напої з автомата", - сказав екс-співробітник.

Колишній робітник мережі ресторанів швидкого харчування в США написав, що за п'ять років роботи насадку автомата чистили лише двічі.

"Ви навіть не уявляєте, які відходи утворюються з таких фірмових напоїв, як фраппе чи латте", - зізнався він.

Екс-співробітник МакДональдса вразив зізнанням (Скріншот)

Колишній співробітник мережі заявив, що з цієї причини слід уникати не лише гарячих та холодних напоїв, а й морозива.

Однак деякі користувачі соцмережі не погодилися, зазначивши, що автомати з напоями та фраппе у їхніх філіях McDonald's чистяться щодня.

"Ми чистили автомат з напоями та автомат для фраппе кожну нічну зміну. У якому МакДональдсі ви працювали, боже мій?" - написав один із користувачів.