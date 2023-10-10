Готовим хрустящий пирожок с вишней "как в МакДональдс": знаменитый рецепт
Многие обожают десерт из МакДональдса - хрустящий вишневый пирог. Вы с легкостью можете приготовить выпечку и дома, и она получится намного вкуснее ресторанной.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram-аккаунте "Смачні рецепти на кожен день".
Рецепт приготовления хрустящего вишневого пирога
Вам понадобится
- вишня – 300 г,
- сахар - 80 г,
- кукурузный крахмал - 15 г,
- вода - 50 мл,
- тесто "фило" - 6 шт.,
- масло для жарки.
Пошаговый рецепт
Свежие или размороженные вишни без косточки выложите в кастрюлю, добавьте сахар, помешивая, доведите до кипения. Добавьте вымешанный в воде крахмал, убавьте огонь и, помешивая, варите до загустения. Накройте пищевой пленкой и дайте остыть до комнатной температуры.
Тесто фило разморозьте согласно инструкции. На рабочую поверхность выложите лист теста. Важно, чтобы остальное тесто лежало накрытое полотенцем, потому что фило быстро заветривается и становится непригодным. На более узкий край листа выложите начинку (ориентировочно 1 ст.л. с верхом), сложите в виде прямоугольного пирога, кромку смажьте водой и зафиксируйте.
Жарьте в достаточном количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до зарумянивания, поливая пирог растительным маслом. При необходимости, выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.
Подавайте к столу горячим!
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