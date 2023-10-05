Українцям "втюхують" черговий фейк про безкоштовну їжу у МакДональдсі: що відомо

Українцям "втюхують" новий фейк нібито про те, що мережа МакДональдс роздає Біг-Мак меню кожному охочому до 15 листопада. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на офіційні сторінки "маку" в мережі.

У чому полягає фейк про МакДональдс

Зазначимо, що в різних Telegram-каналах поширюється інформація, що нібито під час реєстрації за посиланням кожен українець отримає Біг-Мак меню, а дівчата можуть отримати додатково Мак-Флурі.

У мережі публікують фейки про МакДональдса (Скріншот)

Спростування

Насправді компанія МакДональдз не роздає безкоштовно Біг Мак кожному українцю за промокодом. Це відвертий фейк!

Ми не знайшли інформації про таку акцію на жодній з офіційних сторінок компанії. Так що, що інформація не відповідає дійсності.