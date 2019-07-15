Готовьтесь жаловаться на жару: синоптик рассказала, когда в Украину вернется лето

Погода в Украине во вторник, 16 июля, принесет дожди с грозами в некоторые области Украины, температура воздуха особо не изменится по сравнению с сегодняшней. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице, которая также рассказала, когда в Украине изменится погода.

По словам синоптика, атмосферный фронт с облачностью и дождями сильнее всего "зацепит" Восток страны. На остальной территории также возможны локальные дожди, которые будут чередоваться с солнцем.

Теплее всего завтра будет в южных областях, где температура воздуха прогреется до +24... +28 градусов, прохладнее всего завтра - на Востоке (+18... +22). А в остальных областях столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов.

Погода в Украине 16 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве также есть вероятность локальных дождей, но и на солнце стоит рассчитывать. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +23 тепла.

Наталка Диденко также сообщила хорошую новость для тех, кто с нетерпением ожидает возвращения летней жары. Так, во второй половине недели - ближе к выходным - днем потеплеет до +25... +29 градусов, а на Юге до +30.

"К очередной волне всенародного стенания о жаре осталось полнедели - наслаждайтесь свежим воздухом", - сказала синоптик.

Погода в Украине 16 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Кстати, по пляжу Лузановка в Одессе прошел огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы писали, что Херсонская область недавно сильно пострадала от грозы с ливнем. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Напомним, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, который проезжал по улице.