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Готовим суп из самого полезного зимнего овоща: его нужно есть всем

Автор: Татьяна Самарук

Зимой организм человека нуждается во многих витаминах. Поэтому эксперты говорят есть много сезонных овощей, фруктов и овощей. К тому же одними из самых полезных зимних овощей является свекла и приготовить ее можно по-разному.

Блогер Инна Левенец поделилась в Instagram рецептом полезного супа из свеклы, который поразит своим вкусом.

Так, для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • свекла - 2 шт;
  • лук - 1 шт;
  • чеснок - 2 зуб;
  • тертый имбирь - 2 ч. л;
  • яблочный уксус - 3 ст. л;
  • воды или овощного бульона - 6 стаканов;
  • тыквенные семечки - 50 г;
  • черный перец - 1 ч. л;
  • молотый кориандр - 1 ч. л;
  • арахисовая паста - 2 ст. л;
  • кокосовое молоко - 200 мл;
  • сок лайма - 2 ст. л;
  • соль;
  • оливковое масло;
  • петрушка.

Способ приготовления:

Сначала нарежьте лук мелким кубиком. Далее в сотейник налейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистости.

После этого свеклу помойте, почистите, нарежьте и добавьте к луку.

Влейте воду/бульон, добавьте яблочный уксус, кориандр, соль, черный перец, измельченный чеснок и имбирь. Доведите до кипения.

Уменьшите огонь и варите суп до готовности свеклы, пока он не станет мягким.

Затем снимите суп с огня и добавьте арахисовую пасту, тыквенные семечки, кокосовое молоко и сок лайма.

Всю эту смесь перебейте блендером.

Крем-суп из свеклы (instagram.com/inna_levenets)

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