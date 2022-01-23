Готуємо суп із найкориснішого зимового овоча: здивує смаком

Взимку організм людини потребує багато вітамінів. Тому експерти кажуть їсти багато сезонних овочів, фруктів та овочів. До того ж одними з найкорисніших зимових овочів є буряк та приготувати його можна по різному.
Блогерка Інна Левенець поділилася в Instagram рецептом корисного супу з буряка, який вразить своїм смаком.
Так, для приготування візьміть наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку наріжте цибулю дрібним кубиком. Далі у сотейник налийте оливкову олію та обсмажте цибулю до золотистості.
Після цього буряк помийте, почистіть, наріжте та додайте до цибулі.
Влийте воду/бульйон, додайте яблучний оцет, зіру, коріандр, сіль, чорний перець, подрібнений часник та імбир. Доведіть до кипіння.
Зменшіть вогонь й варіть суп до готовності буряка, поки він не стане м'яким.
Потім зніміть суп з вогню та додайте арахісову пасту, гарбузове насіння, кокосове молоко та сік лайма.
Всю цю суміш перебийте блендером.
Крем-суп з буряка (instagram.com/inna_levenets)
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